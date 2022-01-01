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HP Pavilion 15 против Acer Swift 1 (SF114-34)

43 из 100
HP Pavilion 15
VS
39 из 100
Acer Swift 1 (SF114-34)
HP Pavilion 15
Acer Swift 1 (SF114-34)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Pavilion 15 и Acer Swift 1 (SF114-34) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Pavilion 15
  • Видеокарта показывает в среднем на 592-807% больше FPS в играх
  • На 610% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4968 vs 700 баллов
  • Сенсорный экран
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Acer Swift 1 (SF114-34)
  • Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (1.3 и 1.75 кг)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Комплектуется на 9.3 Вт*ч большей батареей (50.3 и 41 Вт*ч)
  • Имеет на 57% более четкий дисплей – 157 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (685 и 842 см2)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Pavilion 15
vs
Swift 1 (SF114-34)

Корпус

Вес 1.75 кг 1.3 кг
Размеры 360.1 x 233.9 x 17.8 мм 322.8 x 212.2 x 14.95 мм
Площадь 842 см2 685 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.7% ~78.9%
Боковые рамки 7.4 мм 6.5 мм
Цвета Серебристый Серебристый, Золотистый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° 120°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 -
Уровень шума 42 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 952:1
Цветовой охват sRGB - 61.8%
Охват Adobe RGB - 42.9%
Охват DCI-P3 - 41.4%
Время отклика - 25 мс
Максимальная яркость
Pavilion 15
250 нит
Swift 1 (SF114-34) +20%
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.34 В -
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 45 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства 304 грамма 158 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц -
Ядер 4 2
Потоков 8 2
L3-кэш 8 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 6 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU - 350 МГц
Boost частота GPU - 750 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 0.24 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 2.93 Гбит/с
Шейдерные блоки 896 256
Блоки текстурирования (TMUs) 56 16
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 8
Производительность GPU
Pavilion 15 +1076%
2.822 терафлопс
Swift 1 (SF114-34)
0.24 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 2933 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) eMMC
Каналы 1x256 ГБ 1x64 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 1
NVMe Да -

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 81.3 дБ 73.8 дБ
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 11.5 x 7.4 см 10.5 x 6.5 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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