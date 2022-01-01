Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 AMD Ryzen 5 4500U AMD Ryzen 7 4700U AMD Ryzen 5 5500U - Intel Celeron N4500 Intel Pentium Silver N5030 Intel Celeron N5100 Intel Pentium Silver N6000 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 4GB 8GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 64GB 128GB 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Pavilion 15 Видеокарта показывает в среднем на 592-807% больше FPS в играх

На 610% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4968 vs 700 баллов

Сенсорный экран

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Acer Swift 1 (SF114-34) Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (1.3 и 1.75 кг)

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Комплектуется на 9.3 Вт*ч большей батареей (50.3 и 41 Вт*ч)

Имеет на 57% более четкий дисплей – 157 против 100 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (685 и 842 см 2 )

) На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.75 кг 1.3 кг Размеры 360.1 x 233.9 x 17.8 мм 322.8 x 212.2 x 14.95 мм Площадь 842 см2 685 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.7% ~78.9% Боковые рамки 7.4 мм 6.5 мм Цвета Серебристый Серебристый, Золотистый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° 120° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 - Уровень шума 42 дБ -

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 100 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность - 952:1 Цветовой охват sRGB - 61.8% Охват Adobe RGB - 42.9% Охват DCI-P3 - 41.4% Время отклика - 25 мс Максимальная яркость Pavilion 15 250 нит Swift 1 (SF114-34) +20% 300 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 50.3 Вт*ч Напряжение 11.34 В - Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 45 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства 304 грамма 158 граммов

Процессор Модель CPU Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 AMD Ryzen 5 4500U AMD Ryzen 7 4700U AMD Ryzen 5 5500U Intel Celeron N4500 Intel Pentium Silver N5030 Intel Celeron N5100 Intel Pentium Silver N6000 Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.1 ГГц Частота в режиме Boost 4.2 ГГц - Ядер 4 2 Потоков 8 2 L3-кэш 8 МБ 4 МБ Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Pavilion 15 +122% 1306 Swift 1 (SF114-34) 589 Geekbench 5 (многоядерный) Pavilion 15 +292% 4303 Swift 1 (SF114-34) 1098 Cinebench R23 (одноядерный) Pavilion 15 +199% 1322 Swift 1 (SF114-34) 442 Cinebench R23 (многоядерный) Pavilion 15 +610% 4968 Swift 1 (SF114-34) 700

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) TGP 15 Вт 6 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 10 нм Частота GPU - 350 МГц Boost частота GPU - 750 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 0.24 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 2.93 Гбит/с Шейдерные блоки 896 256 Блоки текстурирования (TMUs) 56 16 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 8 Производительность GPU Pavilion 15 +1076% 2.822 терафлопс Swift 1 (SF114-34) 0.24 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 4GB 8GB Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 2933 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 64GB 128GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) eMMC Каналы 1x256 ГБ 1x64 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 1 NVMe Да -

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 81.3 дБ 73.8 дБ Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v6 Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.5 x 7.4 см 10.5 x 6.5 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.