Главная > Сравнение ноутбуков > Pavilion 15 или MacBook Pro 13 (2019) – что лучше выбрать?

HP Pavilion 15 против Apple MacBook Pro 13 (2019)

43 из 100
HP Pavilion 15
VS
47 из 100
Apple MacBook Pro 13 (2019)
HP Pavilion 15
Apple MacBook Pro 13 (2019)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Pavilion 15 и Apple MacBook Pro 13 (2019) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Pavilion 15
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 136-186% больше FPS в играх
  • На 28% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4968 vs 3876 баллов
  • Сенсорный экран
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (2019)
  • Существенно легче – весит на 380 граммов меньше (1.37 и 1.75 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (58 и 41 Вт*ч)
  • Имеет на 127% более четкий дисплей – 227 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (646 и 842 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Pavilion 15
vs
MacBook Pro 13 (2019)

Корпус

Вес 1.75 кг 1.37 кг
Размеры 360.1 x 233.9 x 17.8 мм 304.1 x 212.4 x 14.9 мм
Площадь 842 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.7% ~79.4%
Боковые рамки 7.4 мм 8.8 мм
Цвета Серебристый Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Скорость куллера - 6000 об/мин
Уровень шума 42 дБ 41.8 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1366 x 768 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1524:1
Цветовой охват sRGB - 99.9%
Охват Adobe RGB - 78.4%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
Pavilion 15
250 нит
MacBook Pro 13 (2019) +100%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.34 В 12.96 В
Время полной зарядки 1:30 ч. 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 45 Вт 61 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства 304 грамма 275 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 3.9 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Plus Graphics 645
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 14 нм
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1050 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 0.81 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR3
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 2.13 Гбит/с
Шейдерные блоки 896 384
Блоки текстурирования (TMUs) 56 48
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 6
Производительность GPU
Pavilion 15 +248%
2.822 терафлопс
MacBook Pro 13 (2019)
0.81 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 2133 МГц
Тип DDR4 LPDDR3
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 81.3 дБ 79.7 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v5
Bluetooth v5 v4.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.1
Thunderbolt Нет Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 0.7 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 7.4 см 13.4 x 8.1 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo IdeaPad 5 15” (Intel) vs HP Pavilion 15
2. ASUS VivoBook 15 M513 vs HP Pavilion 15
3. Dell Inspiron 15 5505 vs HP Pavilion 15
4. HP 15 (2021) vs Pavilion 15
5. Microsoft Surface Laptop 4 13.5 vs Apple MacBook Pro 13 (2019)
6. Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) vs Pro 13 (2019)
7. HP ENVY x360 13 (2021) vs Apple MacBook Pro 13 (2019)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Apple MacBook Pro 13 (2019) и HP Pavilion 15 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры