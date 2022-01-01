Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 2880 x 1800 Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 AMD Ryzen 5 4500U AMD Ryzen 7 4700U AMD Ryzen 5 5500U - Intel Core i7 8750H Intel Core i7 8850H Intel Core i9 8950HK Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Pavilion 15 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 354-482% больше FPS в играх

Сенсорный экран

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 15 (2018) Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 42 Вт*ч большей батареей (83 и 41 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

На 19% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5899 vs 4968 баллов

Имеет на 121% более четкий дисплей – 221 против 100 точек на дюйм (PPI)

На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.75 кг 1.83 кг Размеры 360.1 x 233.9 x 17.8 мм 349.3 x 240.7 x 15.5 мм Площадь 842 см2 841 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.7% ~81.8% Боковые рамки 7.4 мм 8.8 мм Цвета Серебристый Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Скорость куллера - 6500 об/мин Уровень шума 42 дБ 47 дБ

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 2880 x 1800 Диагональ 15.6 дюймов 15.4 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 100 точек на дюйм 221 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1366 x 768 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 1333:1 Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Pavilion 15 250 нит MacBook Pro 15 (2018) +100% 500 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 83 Вт*ч Напряжение 11.34 В 11.4 В Время полной зарядки 1:30 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа Мощность зарядки 45 Вт 87 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 304 грамма 369 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB Intel UHD Graphics 630 TGP 15 Вт 15 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 14 нм Частота GPU - 350 МГц Boost частота GPU - 1000 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 0.38 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 2.4 Гбит/с Шейдерные блоки 896 192 Блоки текстурирования (TMUs) 56 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 3 Производительность GPU Pavilion 15 +643% 2.822 терафлопс MacBook Pro 15 (2018) 0.38 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 2400 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 81.3 дБ 85 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v5 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 4x USB 3.1 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 0.7 мм Тачпад Размер 11.5 x 7.4 см 16.0 x 9.9 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.