Главная > Сравнение ноутбуков > Pavilion 15 или ROG Zephyrus G15 GA503 – что лучше выбрать?

HP Pavilion 15 против ASUS ROG Zephyrus G15 GA503

47 из 100
HP Pavilion 15
VS
77 из 100
ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
HP Pavilion 15
ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1440
Процессор
Графика GeForce MX450
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Pavilion 15 и ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Pavilion 15
  • Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.75 и 1.9 кг)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 179-244% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 49 Вт*ч большей батареей (90 и 41 Вт*ч)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Имеет на 88% более четкий дисплей – 188 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Pavilion 15
vs
ROG Zephyrus G15 GA503

Корпус

Вес 1.75 кг 1.9 кг
Ширина 360.1 мм 355 мм
Высота 233.9 мм 243 мм
Толщина 17.8 мм 19.9 мм
Площадь 842 см2 863 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.7% ~77.8%
Боковые рамки 7.4 мм 4.8 мм
Цвета Серебристый Белый, Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм 188 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 2560 x 1440 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1000:1
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость
Pavilion 15
250 нит
ROG Zephyrus G15 GA503 +20%
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.34 В -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 45 Вт 200 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 80-95 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 720-1395 МГц 1215 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц 1567 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 12 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 192 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 896 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Pavilion 15
2.822 терафлопс
ROG Zephyrus G15 GA503 +325%
12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков - 4x2W
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5 v5.1
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка - Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. ZenBook Flip 15 OLED UX564 или Pavilion 15
2. Pavilion 14 (2021) или Pavilion 15
3. Pavilion 13 (2021) или Pavilion 15
4. ENVY x360 13 (2021) или Pavilion 15
5. XPS 15 9500 или ROG Zephyrus G15 GA503
6. GS66 Stealth или ROG Zephyrus G15 GA503
7. Blade 15 Advanced Edition (2021) или ROG Zephyrus G15 GA503
8. ROG Zephyrus G14 GA401 или ROG Zephyrus G15 GA503
9. Blade 15 Base Edition (2021) или ROG Zephyrus G15 GA503

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 и HP Pavilion 15 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях