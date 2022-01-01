Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 AMD Ryzen 5 4500U AMD Ryzen 7 4700U AMD Ryzen 5 5500U Intel Pentium Silver N6000 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 4GB 8GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Pavilion 15 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 354-482% больше FPS в играх

На 154% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4968 vs 1956 баллов

Есть подсветка клавиатуры

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Asus Vivobook 13 Slate OLED (T3300) Легче – весит на 360 граммов меньше (1.39 и 1.75 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (50 и 41 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

На 120% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 250 нит

Имеет на 66% более четкий дисплей – 166 против 100 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 30% меньшую площадь корпуса (589 и 842 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.75 кг 1.39 кг Размеры 360.1 x 233.9 x 17.8 мм 309.9 x 190 x 7.9-8.2 мм Площадь 842 см2 589 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.7% ~82.8% Боковые рамки 7.4 мм 7.8 мм Цвета Серебристый Черный Трансформер Нет Да Угол открытия экрана 140° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 - Уровень шума 42 дБ -

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы TN LCD OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 100 точек на дюйм 166 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 3030:1 Цветовой охват sRGB - 97% Охват Adobe RGB - 67% Охват DCI-P3 - 65% Время отклика - 1 мс Максимальная яркость Pavilion 15 250 нит Vivobook 13 Slate OLED (T3300) +120% 550 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 50 Вт*ч Напряжение 11.34 В - Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 304 грамма 224 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB Intel UHD Graphics (Jasper Lake 32 EU) TGP 15 Вт 10 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 10 нм Частота GPU - 350 МГц Boost частота GPU - 750 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 0.38 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 896 256 Блоки текстурирования (TMUs) 56 16 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 8 Производительность GPU Pavilion 15 +643% 2.822 терафлопс Vivobook 13 Slate OLED (T3300) 0.38 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 4GB 8GB Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.0 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 81.3 дБ 75.7 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 2560 x 1960 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Нет Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Размер 11.5 x 7.4 см 13.0 x 6.7 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.