HP Pavilion 15 против Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать HP Pavilion 15
- Легче – весит на 200 граммов меньше (1.75 и 1.95 кг)
- Сенсорный экран
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
- Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (842 и 934 см2)
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600)
- Комплектуется на 55 Вт*ч большей батареей (96 и 41 Вт*ч)
- Видеокарта показывает в среднем на 58-80% больше FPS в играх
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- На 11% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5497 vs 4968 баллов
- Имеет на 183% более четкий дисплей – 283 против 100 точек на дюйм (PPI)
- На 120% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 250 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.75 кг
|1.95 кг
|Размеры
|360.1 x 233.9 x 17.8 мм
|360.5 x 259 x 18.9 мм
|Площадь
|842 см2
|934 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.7%
|~79.5%
|Боковые рамки
|7.4 мм
|7.9 мм
|Цвета
|Серебристый
|Черный, Серебристый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|140°
|160°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|42 дБ
|45.3 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|OLED
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|100 точек на дюйм
|283 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|3840 x 2400 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый
|Контрастность
|-
|1000000:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Охват Adobe RGB
|-
|96.8%
|Охват DCI-P3
|-
|99.7%
|Время отклика
|-
|1 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.34 В
|-
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Справа
|Мощность зарядки
|45 Вт
|120 Вт
|Вес зарядного устройства
|304 грамма
|460 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|2.6-3.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Intel Iris Xe Graphics 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1306
1417
Geekbench 5 (многоядерный)
4303
4682
Cinebench R23 (одноядерный)
1322
1442
Cinebench R23 (многоядерный)
4968
5497
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|35-50 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|8 нм
|Частота GPU
|-
|1185 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1417 МГц
|FLOPS
|2.822 терафлопс
|5.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|64 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~8-10 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|896
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|56
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|40
Производительность GPU
2.822 терафлопс
5.8 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|81.3 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v5
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 4.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.4 мм
|Размер
|11.5 x 7.4 см
|13.0 x 8.5 см
|Поверхность
|Пластик
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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