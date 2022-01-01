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HP Pavilion 15 против Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600)

43 из 100
HP Pavilion 15
VS
60 из 100
Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600)
HP Pavilion 15
Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3840 x 2400
Процессор
Графика GeForce MX450 2GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Pavilion 15 и Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Pavilion 15
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (1.75 и 1.95 кг)
  • Сенсорный экран
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (842 и 934 см2)
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600)
  • Комплектуется на 55 Вт*ч большей батареей (96 и 41 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 58-80% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • На 11% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5497 vs 4968 баллов
  • Имеет на 183% более четкий дисплей – 283 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • На 120% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 250 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Pavilion 15
vs
Vivobook Pro 16X OLED (N7600)

Корпус

Вес 1.75 кг 1.95 кг
Размеры 360.1 x 233.9 x 17.8 мм 360.5 x 259 x 18.9 мм
Площадь 842 см2 934 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.7% ~79.5%
Боковые рамки 7.4 мм 7.9 мм
Цвета Серебристый Черный, Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° 160°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 42 дБ 45.3 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы TN LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм 283 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1366 x 768 пикселей 3840 x 2400 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 1000000:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 96.8%
Охват DCI-P3 - 99.7%
Время отклика - 1 мс
Максимальная яркость
Pavilion 15
250 нит
Vivobook Pro 16X OLED (N7600) +120%
550 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.34 В -
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 45 Вт 120 Вт
Вес зарядного устройства 304 грамма 460 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 35-50 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU - 1185 МГц
Boost частота GPU - 1417 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 5.8 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 128 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 896 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 56 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40
Производительность GPU
Pavilion 15
2.822 терафлопс
Vivobook Pro 16X OLED (N7600) +106%
5.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 81.3 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 4.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 7.4 см 13.0 x 8.5 см
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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