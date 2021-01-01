Главная > Сравнение ноутбуков > Pavilion 15 или G5 15 5500 – что лучше выбрать?

HP Pavilion 15 против Dell G5 15 5500

HP Pavilion 15
VS
Dell G5 15 5500
HP Pavilion 15
Dell G5 15 5500
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 41 Вт*ч
Процессор
Графика -
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Pavilion 15 и Dell G5 15 5500 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Pavilion 15
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • Существенно легче – весит на 590 граммов меньше (1.75 и 2.34 кг)
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • На 19% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2530 vs 2118 баллов
  • Сенсорный экран
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (842 и 928 см2)
Причины выбрать Dell G5 15 5500
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 44-60% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (51 и 41 Вт*ч)
  • Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Pavilion 15
vs
G5 15 5500

Корпус

Вес 1.75 кг 2.34 кг
Ширина 360.1 мм 365.5 мм
Высота 233.9 мм 254 мм
Толщина 17.8 мм 24.5 мм
Площадь 842 см2 928 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.7% ~72.3%
Боковые рамки 7.4 мм 10.1 мм
Цвета Серебристый Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 50 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1502:1
Цветовой охват sRGB - 55.2%
Охват Adobe RGB - 37.9%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
Pavilion 15
250 нит
G5 15 5500
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.34 В 11.4 В
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 45 Вт 180 / 230 Вт

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3254
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5 v5.1
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 Нет
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка - Да
Длина хода клавиш - 1.7 мм
Тачпад
Размер - 10.5 x 6.5 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-2.8 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pavilion 15 +35%
1473
G5 15 5500
1091
Geekbench 5 (многоядерный)
Pavilion 15 +38%
4720
G5 15 5500
3414
Cinebench R20 (одноядерный)
Pavilion 15 +11%
498
G5 15 5500
450
Cinebench R20 (многоядерный)
Pavilion 15 +19%
2530
G5 15 5500
2118

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 1350 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1485 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 3.041 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ 4 ГБ
Тип памяти System Shared GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 768 1024
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 2933 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. HP Pavilion 15 vs Dell XPS 15 9500
2. HP Pavilion 15 vs Dell Inspiron 15 5510
3. HP Pavilion 15 vs Dell Inspiron 15 5505
4. Dell G5 15 5500 vs Razer Blade 15 Base Edition (2021)
5. Dell G5 15 5500 vs Dell G5 15 5505 SE
6. Dell G5 15 5500 vs Dell G7 17 7700

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell G5 15 5500 и HP Pavilion 15 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях