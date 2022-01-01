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HP Pavilion 15 против Dell Inspiron 15 3505

43 из 100
HP Pavilion 15
VS
38 из 100
Dell Inspiron 15 3505
HP Pavilion 15
Dell Inspiron 15 3505
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Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Pavilion 15 и Dell Inspiron 15 3505 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Pavilion 15
  • Видеокарта показывает в среднем на 233-317% больше FPS в играх
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)
  • На 151% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4968 vs 1982 баллов
  • Легче – весит на 210 граммов меньше (1.75 и 1.96 кг)
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (842 и 906 см2)
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит
Причины выбрать Dell Inspiron 15 3505
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Pavilion 15
vs
Inspiron 15 3505

Корпус

Вес 1.75 кг 1.96 кг
Размеры 360.1 x 233.9 x 17.8 мм 249 x 363.9 x 18-19.8 мм
Площадь 842 см2 906 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.7% ~74.1%
Боковые рамки 7.4 мм -48.2 мм
Цвета Серебристый Белый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 42 дБ 34.5 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 940:1
Цветовой охват sRGB - 60.4%
Охват Adobe RGB - 41.7%
Охват DCI-P3 - 40.3%
Время отклика - 32 мс
Максимальная яркость
Pavilion 15 +14%
250 нит
Inspiron 15 3505
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.34 В 11.4 В
Время полной зарядки 1:30 ч. 3:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 45 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства 304 грамма 276 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 3.5 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 8 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon RX Vega 3
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Pavilion 15 +174%
4303
Inspiron 15 3505
1570
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Pavilion 15 +151%
4968
Inspiron 15 3505
1982

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 14 нм
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1400 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 0.54 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 2.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 896 192
Блоки текстурирования (TMUs) 56 12
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 8
Производительность GPU
Pavilion 15 +423%
2.822 терафлопс
Inspiron 15 3505
0.54 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 2400 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 81.3 дБ 82 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v5
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 Нет
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 11.5 x 7.4 см 10.4 x 6.4 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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