Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 AMD Ryzen 5 4500U AMD Ryzen 7 4700U AMD Ryzen 5 5500U - AMD Ryzen 3 3250U AMD Ryzen 5 3450U AMD Ryzen 5 3500U AMD Ryzen 7 3700U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 4GB 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Pavilion 15 Видеокарта показывает в среднем на 233-317% больше FPS в играх

Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

На 151% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4968 vs 1982 баллов

Легче – весит на 210 граммов меньше (1.75 и 1.96 кг)

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (842 и 906 см 2 )

) На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит Причины выбрать Dell Inspiron 15 3505 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.75 кг 1.96 кг Размеры 360.1 x 233.9 x 17.8 мм 249 x 363.9 x 18-19.8 мм Площадь 842 см2 906 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.7% ~74.1% Боковые рамки 7.4 мм -48.2 мм Цвета Серебристый Белый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 42 дБ 34.5 дБ

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 100 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность - 940:1 Цветовой охват sRGB - 60.4% Охват Adobe RGB - 41.7% Охват DCI-P3 - 40.3% Время отклика - 32 мс Максимальная яркость Pavilion 15 +14% 250 нит Inspiron 15 3505 220 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 42 Вт*ч Напряжение 11.34 В 11.4 В Время полной зарядки 1:30 ч. 3:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 45 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства 304 грамма 276 граммов

Процессор Модель CPU Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 AMD Ryzen 5 4500U AMD Ryzen 7 4700U AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 3 3250U AMD Ryzen 5 3450U AMD Ryzen 5 3500U AMD Ryzen 7 3700U Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.6 ГГц Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 3.5 ГГц Ядер 4 2 Потоков 8 4 L3-кэш 8 МБ 4 МБ Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon RX Vega 3 Техпроцесс 10 нм 14 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Pavilion 15 +80% 1306 Inspiron 15 3505 726 Geekbench 5 (многоядерный) Pavilion 15 +174% 4303 Inspiron 15 3505 1570 Cinebench R23 (одноядерный) Pavilion 15 +61% 1322 Inspiron 15 3505 823 Cinebench R23 (многоядерный) Pavilion 15 +151% 4968 Inspiron 15 3505 1982

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB Radeon Vega 3 TGP 15 Вт 15 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 14 нм Частота GPU - 300 МГц Boost частота GPU - 1400 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 0.54 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 2.4 Гбит/с Шейдерные блоки 896 192 Блоки текстурирования (TMUs) 56 12 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 8 Производительность GPU Pavilion 15 +423% 2.822 терафлопс Inspiron 15 3505 0.54 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 4GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 2400 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 81.3 дБ 82 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v5 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 Нет Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.5 x 7.4 см 10.4 x 6.4 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.