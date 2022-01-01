HP Pavilion 15 против Dell Inspiron 15 5515
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
51
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
44
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
15
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
56
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
47
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
84
Оценка NanoReview
43
Ключевые отличия
Причины выбрать HP Pavilion 15
- Сенсорный экран
Причины выбрать Dell Inspiron 15 5515
- Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.64 и 1.75 кг)
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.75 кг
|1.64 кг
|Размеры
|360.1 x 233.9 x 17.8 мм
|356 x 228.9 x 14.6-17.9 мм
|Площадь
|842 см2
|815 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.7%
|~82.4%
|Боковые рамки
|7.4 мм
|5.3 мм
|Цвета
|Серебристый
|Синий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|140°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
|Уровень шума
|42 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|100 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Контрастность
|-
|600:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|55.7%
|Охват Adobe RGB
|-
|38.4%
|Охват DCI-P3
|-
|39.5%
|Время отклика
|-
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.34 В
|11.25 В
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|45 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|304 грамма
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|3.8 ГГц
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|4 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Radeon RX Vega 6
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Pavilion 15 +24%
1306
1056
Geekbench 5 (многоядерный)
Pavilion 15 +16%
4303
3725
Cinebench R23 (одноядерный)
Pavilion 15 +17%
1322
1133
Cinebench R23 (многоядерный)
Pavilion 15 +6%
4968
4706
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|12 нм
|7 нм
|Частота GPU
|-
|0 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1500 МГц
|FLOPS
|2.822 терафлопс
|-
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|DDR4
|Ширина шины
|64 бит
|-
|Скорость памяти
|~8-10 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|896
|384
|Блоки текстурирования (TMUs)
|56
|24
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|8
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|81.3 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v5
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.3 мм
|Размер
|11.5 x 7.4 см
|11.5 x 8.0 см
|Поверхность
|Пластик
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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