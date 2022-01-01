Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 - 1920 x 1200 3840 x 2400 Батарея 41 Вт*ч - 64 Вт*ч 87 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 AMD Ryzen 5 4500U AMD Ryzen 7 4700U AMD Ryzen 5 5500U - Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1260P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Pavilion 15 Легче – весит на 310 граммов меньше (1.75 и 2.06 кг) Причины выбрать Dell Inspiron 16 7620 (2-in-1) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 23 Вт*ч большей батареей (64 и 41 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 42% более четкий дисплей – 142 против 100 точек на дюйм (PPI)

На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.75 кг 2.06 кг Размеры 360.1 x 233.9 x 17.8 мм 356.78 x 251.88 x 15.90-18.41 мм Площадь 842 см2 899 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.7% ~82.6% Боковые рамки 7.4 мм 6.1 мм Цвета Серебристый Серебристый, Зеленый Трансформер Нет Да Угол открытия экрана 140° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 1 - Уровень шума 42 дБ -

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 100 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 1200:1 Цветовой охват sRGB - 100% Время отклика - 30 мс Максимальная яркость Pavilion 15 250 нит Inspiron 16 7620 (2-in-1) +20% 300 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 64 Вт*ч 87 Вт*ч Напряжение 11.34 В 15.2 В Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 304 грамма -

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB GeForce MX550 2GB TGP 15 Вт - Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 12 нм Частота GPU - 1065 МГц Boost частота GPU - 1320 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 2.703 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 64 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 896 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 56 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 16 Производительность GPU Pavilion 15 +4% 2.822 терафлопс Inspiron 16 7620 (2-in-1) 2.703 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3281-CG Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Нет - Макс. громкость 81.3 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v6E Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.5 x 7.4 см - Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.