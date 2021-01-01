Pavilion 15 или Vostro 15 3500 – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 AMD Ryzen 5 4500U AMD Ryzen 7 4700U AMD Ryzen 5 5500U - Intel Pentium Gold 7505 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Pavilion 15 Видеокарта показывает в среднем на 72-98% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Есть подсветка клавиатуры

Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (842 и 906 см 2 )

) На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит Причины выбрать Dell Vostro 15 3500 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.75 кг 1.78 кг Размеры 360.1 x 233.9 x 17.8 мм 363.9 x 249 x 18-19 мм Площадь 842 см2 906 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.7% ~74.1% Боковые рамки 7.4 мм 9.3 мм Цвета Серебристый Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 42 дБ -

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы TN LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 100 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность - 400:1 Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Pavilion 15 +14% 250 нит Vostro 15 3500 220 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 42 Вт*ч Напряжение 11.34 В 11.4 В Время полной зарядки 1:30 ч. 4:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 45 Вт 45 / 65 Вт Вес зарядного устройства 304 грамма -

Процессор Модель CPU Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 AMD Ryzen 5 4500U AMD Ryzen 7 4700U AMD Ryzen 5 5500U Intel Pentium Gold 7505 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.0 ГГц Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 3.5 ГГц Ядер 4 2 Потоков 8 4 L3-кэш 8 МБ 4 МБ Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Pavilion 15 +21% 1294 Vostro 15 3500 1070 Geekbench 5 (многоядерный) Pavilion 15 +84% 4259 Vostro 15 3500 2314 Cinebench R23 (одноядерный) Pavilion 15 1322 Vostro 15 3500 н/д Cinebench R23 (многоядерный) Pavilion 15 4968 Vostro 15 3500 н/д

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB GeForce MX330 TGP 15 Вт 25 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 14 нм Частота GPU 720-1395 МГц 1531 МГц Boost частота GPU 930-1575 МГц 1594 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 1.22 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR5 Ширина шины 64 бит 64 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~7 Гбит/с Шейдерных блоков 896 384 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Pavilion 15 +131% 2.822 терафлопс Vostro 15 3500 1.22 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 81.3 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v5 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Нет Тачпад Размер 11.5 x 7.4 см 10.4 x 7.9 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.