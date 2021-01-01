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HP Pavilion 15 против Dell XPS 13 9310

HP Pavilion 15
VS
Dell XPS 13 9310
HP Pavilion 15
Dell XPS 13 9310
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Pavilion 15 и Dell XPS 13 9310 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Pavilion 15
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 56-76% больше FPS в играх
  • Сенсорный экран
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Причины выбрать Dell XPS 13 9310
  • Существенно легче – весит на 550 граммов меньше (1.2 и 1.75 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (52 и 41 Вт*ч)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
  • Имеет на 69% более четкий дисплей – 169 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 30% меньшую площадь корпуса (589 и 842 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Pavilion 15
vs
XPS 13 9310

Корпус

Вес 1.75 кг 1.2 кг
Ширина 360.1 мм 296 мм
Высота 233.9 мм 199 мм
Толщина 17.8 мм 15 мм
Площадь 842 см2 589 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.7% ~88.4%
Боковые рамки 7.4 мм 3.7 мм
Цвета Серебристый Белый, Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 36.6 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 13.4 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм 169 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1200:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Максимальная яркость
Pavilion 15
250 нит
XPS 13 9310 +100%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.34 В 7.6 В
Время полной зарядки - 3:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 45 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства - 218 граммов

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3281-CG
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 84.6 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев - Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.1
USB-A 2x USB 3.2 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка - Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер - 11.2 x 6.4 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-2.8 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pavilion 15 +22%
1473
XPS 13 9310
1208
Geekbench 5 (многоядерный)
Pavilion 15 +75%
4720
XPS 13 9310
2693
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ 0 ГБ
Тип памяти System Shared System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 768 384
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4267 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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