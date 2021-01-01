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HP Pavilion 15 против Dell XPS 15 9500

HP Pavilion 15
VS
Dell XPS 15 9500
HP Pavilion 15
Dell XPS 15 9500
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 41 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Pavilion 15 и Dell XPS 15 9500 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Pavilion 15
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 19% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2530 vs 2118 баллов
  • Сенсорный экран
Причины выбрать Dell XPS 15 9500
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 44-60% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (56 и 41 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
  • Имеет на 45% более четкий дисплей – 145 против 100 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Pavilion 15
vs
XPS 15 9500

Корпус

Вес 1.75 кг 1.83 кг
Ширина 360.1 мм 344 мм
Высота 233.9 мм 230 мм
Толщина 17.8 мм 18 мм
Площадь 842 см2 791 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.7% ~89.2%
Боковые рамки 7.4 мм 4 мм
Цвета Серебристый Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Скорость куллера - 5000 об/мин
Уровень шума - 46 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм 145 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1650:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 89.5%
Охват DCI-P3 - 94%
Время отклика - 43 мс
Максимальная яркость
Pavilion 15
250 нит
XPS 15 9500 +100%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.34 В -
Время полной зарядки - 3:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 45 Вт 90 Вт
Вес зарядного устройства - 481 грамм

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3281-CG
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x5W
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость - 84.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев - Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 3.1
USB-A 2x USB 3.2 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка - Да
Длина хода клавиш - 1.3 мм
Тачпад
Размер - 15.0 x 9.0 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-2.8 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pavilion 15 +35%
1473
XPS 15 9500
1091
Geekbench 5 (многоядерный)
Pavilion 15 +38%
4720
XPS 15 9500
3414
Cinebench R20 (одноядерный)
Pavilion 15 +11%
498
XPS 15 9500
450
Cinebench R20 (многоядерный)
Pavilion 15 +19%
2530
XPS 15 9500
2118

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 1350 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1485 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 3.041 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ 4 ГБ
Тип памяти System Shared GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 768 1024
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 2933 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

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