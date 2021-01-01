HP Pavilion 15 против Gigabyte A5 (AMD 5000 Series)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать HP Pavilion 15
- Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (1.75 и 2.2 кг)
- Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
- Сенсорный экран
- Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (842 и 931 см2)
Причины выбрать Gigabyte A5 (AMD 5000 Series)
- Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 156-212% больше FPS в играх
- На 163% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13069 vs 4968 баллов
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Комплектуется на 7.9 Вт*ч большей батареей (48.9 и 41 Вт*ч)
- Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)
- На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.75 кг
|2.2 кг
|Ширина
|360.1 мм
|361 мм
|Высота
|233.9 мм
|258 мм
|Толщина
|17.8 мм
|29 мм
|Площадь
|842 см2
|931 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.7%
|~72.1%
|Боковые рамки
|7.4 мм
|7.8 мм
|Цвета
|Серебристый
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|-
|55 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|240 Гц
|Плотность пикселей
|100 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Контрастность
|-
|1101:2
|Цветовой охват sRGB
|-
|94.7%
|Охват Adobe RGB
|-
|65.2%
|Охват DCI-P3
|-
|68.3%
|Время отклика
|-
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.34 В
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|-
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|45 Вт
|230 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|690 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|4
|8
|Потоков
|8
|16
|L3-кэш
|8 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Radeon RX Vega 8
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1294
A5 (AMD 5000 Series) +16%
1505
Geekbench 5 (многоядерный)
4259
A5 (AMD 5000 Series) +85%
7886
Cinebench R23 (одноядерный)
1322
A5 (AMD 5000 Series) +14%
1503
Cinebench R23 (многоядерный)
4968
A5 (AMD 5000 Series) +163%
13069
Видеокарта
Модель GPU
|Nvidia Optimus
|-
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|8 нм
|Частота GPU
|720-1395 МГц
|816-1387 МГц
|Boost частота GPU
|930-1575 МГц
|1283-1703 МГц
|FLOPS
|2.822 терафлопс
|10.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|64 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|~8-10 Гбит/с
|~12-14 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|896
|3840
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|-
|86 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v5
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|-
|Да
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
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