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HP Pavilion 15 против ENVY 13

HP Pavilion 15
VS
HP ENVY 13
HP Pavilion 15
HP ENVY 13
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Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Pavilion 15 и ENVY 13 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Pavilion 15
  • На 27% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2530 vs 2000 баллов
  • Сенсорный экран
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Причины выбрать HP ENVY 13
  • Существенно легче – весит на 440 граммов меньше (1.31 и 1.75 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 37-50% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (51 и 41 Вт*ч)
  • Имеет на 66% более четкий дисплей – 166 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (596 и 842 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Pavilion 15
vs
ENVY 13

Корпус

Вес 1.75 кг 1.31 кг
Ширина 360.1 мм 306.5 мм
Высота 233.9 мм 194.5 мм
Толщина 17.8 мм 17 мм
Площадь 842 см2 596 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.7% ~81.8%
Боковые рамки 7.4 мм 6.1 мм
Цвета Серебристый Серебристый, Золотистый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Максимальная яркость
Pavilion 15
250 нит
ENVY 13
н/д

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.34 В -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5 v5
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка - Да
Тачпад
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-2.8 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pavilion 15 +12%
1473
ENVY 13
1310
Geekbench 5 (многоядерный)
Pavilion 15 +9%
4720
ENVY 13
4346
Cinebench R20 (одноядерный)
Pavilion 15
498
ENVY 13 +2%
510
Cinebench R20 (многоядерный)
Pavilion 15 +27%
2530
ENVY 13
2000

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 720-1395 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 930-1575 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ 2 ГБ
Тип памяти System Shared GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 1250 МГц (Effective - 8000-10000 МГц)
Шейдерных блоков 768 896
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ -
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да -
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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