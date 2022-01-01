Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 1920 x 1080 Процессор - AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 7 5800U - Intel Core i5 1155G7 Intel Core i7 1195G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Pavilion Aero 13 Существенно легче – весит на 850 граммов меньше (0.95 и 1.8 кг)

На 79% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7431 vs 4144 баллов

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 28% меньшую площадь корпуса (623 и 867 см 2 )

) Имеет на 21% более четкий дисплей – 170 против 141 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Acer Aspire Vero (AV15-51) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 15-20% больше FPS в играх

Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (48 и 43 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.95 кг 1.8 кг Размеры 298 x 209 x 17 мм 363.4 x 238.5 x 17.9 мм Площадь 623 см2 867 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.3% ~77.4% Боковые рамки 5.8 мм 9 мм Цвета Белый, Серебристый, Золотистый, Розовый Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 35 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 1920 x 1080 Диагональ 13.3 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 170 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1316:1 - Цветовой охват sRGB 99.8% - Охват Adobe RGB 74.8% - Охват DCI-P3 73.4% - Время отклика 37 мс - Максимальная яркость Pavilion Aero 13 400 нит Aspire Vero (AV15-51) н/д

Батарея Ёмкость 43 Вт*ч 48 Вт*ч Время полной зарядки 1:55 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да - Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 45 / 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 312 граммов -

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 10-45 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1600 МГц 1100 МГц FLOPS 1.108 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 448 640 Блоки текстурирования (TMUs) 28 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 7 20 Производительность GPU Pavilion Aero 13 1.108 терафлопс Aspire Vero (AV15-51) +27% 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 1 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 76.5 дБ - Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.0 x 6.5 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.