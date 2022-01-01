Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 1920 x 1080 Процессор - AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 7 5800U - Intel Core i5 10300H Intel Core i7 10750H Intel Core i7 10875H Графика Radeon RX Vega 7 - GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Pavilion Aero 13 Существенно легче – весит на 1350 граммов меньше (0.95 и 2.3 кг)

На 52% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7431 vs 4875 баллов

Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 33% меньшую площадь корпуса (623 и 927 см 2 )

) На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Имеет на 21% более четкий дисплей – 170 против 141 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN515-55) Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 188-256% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 14.5 Вт*ч большей батареей (57.5 и 43 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.95 кг 2.3 кг Размеры 298 x 209 x 17 мм 363.4 x 255 x 23.9 мм Площадь 623 см2 927 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.3% ~72.4% Боковые рамки 5.8 мм 9 мм Цвета Белый, Серебристый, Золотистый, Розовый Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° 150° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 35 дБ 50 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 1920 x 1080 Диагональ 13.3 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 144 Гц Плотность пикселей 170 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1316:1 1371:1 Цветовой охват sRGB 99.8% 65% Охват Adobe RGB 74.8% 44% Охват DCI-P3 73.4% 42.5% Время отклика 37 мс 3 мс Максимальная яркость Pavilion Aero 13 +33% 400 нит Nitro 5 (AN515-55) 300 нит

Батарея Ёмкость 43 Вт*ч 57.5 Вт*ч Время полной зарядки 1:55 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 45 / 65 Вт 180 Вт Вес зарядного устройства 312 граммов 498 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP 10-45 Вт 0 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 7 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц 1455 МГц Boost частота GPU 1600 МГц 1590 МГц FLOPS 1.108 терафлопс 4.884 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 192 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 448 1536 Блоки текстурирования (TMUs) 28 96 Блоки операций растеризации (ROPs) 7 48 Производительность GPU Pavilion Aero 13 1.108 терафлопс Nitro 5 (AN515-55) +341% 4.884 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 76.5 дБ 76 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.0 x 6.5 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.