HP Pavilion Aero 13 против ASUS VivoBook 15 M513
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать HP Pavilion Aero 13
- Существенно легче – весит на 850 граммов меньше (0.95 и 1.8 кг)
- Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
- На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
- Значительно компактнее – имеет на 26% меньшую площадь корпуса (623 и 847 см2)
- Имеет на 21% более четкий дисплей – 170 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать ASUS VivoBook 15 M513
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|0.95 кг
|1.8 кг
|Размеры
|298 x 209 x 17 мм
|359.8 x 235.3 x 18.6 мм
|Площадь
|623 см2
|847 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.3%
|~79.3%
|Боковые рамки
|5.8 мм
|7.2 мм
|Цвета
|Белый, Серебристый, Золотистый, Розовый
|Черный, Серебристый, Золотистый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|140°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|35 дБ
|43 дБ
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|170 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1316:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|99.8%
|-
|Охват Adobe RGB
|74.8%
|-
|Охват DCI-P3
|73.4%
|-
|Время отклика
|37 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:55 ч.
|1:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|45 / 65 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|312 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.3 ГГц
|2.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4 ГГц
|Ядер
|6
|6
|Потоков
|12
|12
|L3-кэш
|16 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Radeon RX Vega 7
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Pavilion Aero 13 +20%
1338
1117
Geekbench 5 (многоядерный)
Pavilion Aero 13 +13%
5616
4970
Cinebench R23 (одноядерный)
Pavilion Aero 13 +15%
1352
1177
Cinebench R23 (многоядерный)
Pavilion Aero 13 +5%
7431
7091
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|10-45 Вт
|10-45 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1600 МГц
|1600 МГц
|FLOPS
|1.108 терафлопс
|1.108 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|DDR4
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|448
|448
|Блоки текстурирования (TMUs)
|28
|28
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|7
|7
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|-
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|76.5 дБ
|76.8 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.4 мм
|Размер
|11.0 x 6.5 см
|10.5 x 7.2 см
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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