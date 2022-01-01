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HP Pavilion Aero 13 против Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD)

51 из 100
HP Pavilion Aero 13
VS
56 из 100
Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD)
HP Pavilion Aero 13
Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Pavilion Aero 13 и Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Pavilion Aero 13
  • Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (0.95 и 1.4 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (623 и 688 см2)
Причины выбрать Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (63 и 43 Вт*ч)
  • На 30% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9689 vs 7431 баллов
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 43% более четкий дисплей – 243 против 170 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Pavilion Aero 13
vs
ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD)

Корпус

Вес 0.95 кг 1.4 кг
Размеры 298 x 209 x 17 мм 311.2 x 221.1 x 15.9 мм
Площадь 623 см2 688 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.3% ~82.6%
Боковые рамки 5.8 мм 4.8 мм
Цвета Белый, Серебристый, Золотистый, Розовый Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 35 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1316:1 -
Цветовой охват sRGB 99.8% 100%
Охват Adobe RGB 74.8% -
Охват DCI-P3 73.4% 100%
Время отклика 37 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:55 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 100 Вт
Вес зарядного устройства 312 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт 10-45 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1600 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR4X
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 448 448
Блоки текстурирования (TMUs) 28 28
Блоки операций растеризации (ROPs) 7 7
Производительность GPU
Pavilion Aero 13
1.108 терафлопс
ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD)
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 76.5 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер 11.0 x 6.5 см -
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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