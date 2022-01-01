Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 - 2880 x 1800 (60 Hz) 2880 x 1800 (90 Hz) 3840 x 2400 Процессор - AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 7 5800U - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Pavilion Aero 13 Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (0.95 и 1.4 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (623 и 688 см2) Причины выбрать Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (63 и 43 Вт*ч)

На 30% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9689 vs 7431 баллов

Сенсорный экран

Имеет на 43% более четкий дисплей – 243 против 170 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.95 кг 1.4 кг Размеры 298 x 209 x 17 мм 311.2 x 221.1 x 15.9 мм Площадь 623 см2 688 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.3% ~82.6% Боковые рамки 5.8 мм 4.8 мм Цвета Белый, Серебристый, Золотистый, Розовый Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 35 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 2880 x 1800 (60 Hz) 2880 x 1800 (90 Hz) 3840 x 2400 Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 170 точек на дюйм 243 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1316:1 - Цветовой охват sRGB 99.8% 100% Охват Adobe RGB 74.8% - Охват DCI-P3 73.4% 100% Время отклика 37 мс - Максимальная яркость Pavilion Aero 13 400 нит ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD) 400 нит

Батарея Ёмкость 43 Вт*ч 63 Вт*ч Время полной зарядки 1:55 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 45 / 65 Вт 100 Вт Вес зарядного устройства 312 граммов -

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 Radeon RX Vega 7 TGP 10-45 Вт 10-45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1600 МГц 1600 МГц FLOPS 1.108 терафлопс 1.108 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR4X Скорость памяти 3.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 448 448 Блоки текстурирования (TMUs) 28 28 Блоки операций растеризации (ROPs) 7 7 Производительность GPU Pavilion Aero 13 1.108 терафлопс ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD) 1.108 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 76.5 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Размер 11.0 x 6.5 см - Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.