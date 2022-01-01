Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 1920 x 1080 Батарея 43 Вт*ч - 41 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 7 5800U - Intel Core i3 1125G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1155G7 Intel Core i5 11300H Intel Core i5 11320H Intel Core i7 11370H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 4GB 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Pavilion Aero 13 Существенно легче – весит на 550 граммов меньше (0.95 и 1.5 кг)

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Есть подсветка клавиатуры

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (623 и 679 см2) Причины выбрать Dell Inspiron 14 5410 (2-in-1) Видеокарта показывает в среднем на 85-116% больше FPS в играх

Сенсорный экран

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.95 кг 1.5 кг Размеры 298 x 209 x 17 мм 321.5 x 211.3 x 16.3-18.3 мм Площадь 623 см2 679 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.3% ~79.5% Боковые рамки 5.8 мм 5.8 мм Цвета Белый, Серебристый, Золотистый, Розовый Серебристый Трансформер Нет Да Угол открытия экрана 140° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 35 дБ 29 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 1920 x 1080 Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 170 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1316:1 1217:1 Цветовой охват sRGB 99.8% 53.9% Охват Adobe RGB 74.8% 37% Охват DCI-P3 73.4% 36% Время отклика 37 мс 35 мс Максимальная яркость Pavilion Aero 13 +33% 400 нит Inspiron 14 5410 (2-in-1) 300 нит

Батарея Ёмкость 43 Вт*ч 41 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение - 19.5 В Время полной зарядки 1:55 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 45 / 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 312 граммов 318 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 GeForce MX450 2GB TGP 10-45 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 7 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц - Boost частота GPU 1600 МГц - FLOPS 1.108 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 448 896 Блоки текстурирования (TMUs) 28 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 7 32 Производительность GPU Pavilion Aero 13 1.108 терафлопс Inspiron 14 5410 (2-in-1) +155% 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 4GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 76.5 дБ 73.7 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Нет Длина хода клавиш - 1.3 мм Тачпад Размер 11.0 x 6.5 см 11.5 x 7.0 см Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.