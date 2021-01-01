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HP Pavilion Aero 13 против Elite x2 G8

55 из 100
HP Pavilion Aero 13
VS
51 из 100
HP Elite x2 G8
HP Pavilion Aero 13
HP Elite x2 G8
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1280
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Pavilion Aero 13 и Elite x2 G8 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Pavilion Aero 13
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 216% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7431 vs 2353 баллов
  • Легче – весит на 220 граммов меньше (0.95 и 1.17 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 18-24% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать HP Elite x2 G8
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (47 и 43 Вт*ч)
  • Сенсорный экран

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Pavilion Aero 13
vs
Elite x2 G8

Корпус

Вес 0.95 кг 1.17 кг
Размеры 298 x 209 x 17 мм 290 x 210.6 x 0.8 мм
Площадь 623 см2 611 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.3% ~80.2%
Боковые рамки 5.8 мм 5 мм
Цвета Белый, Серебристый, Золотистый, Розовый Серебристый
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 140° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 -
Уровень шума 35 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 13 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм 178 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1280 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1316:1 -
Цветовой охват sRGB 99.8% -
Охват Adobe RGB 74.8% -
Охват DCI-P3 73.4% -
Время отклика 37 мс -
Максимальная яркость
Pavilion Aero 13
400 нит
Elite x2 G8
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:55 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 312 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 6 2
Потоков 12 4
L3-кэш 16 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pavilion Aero 13 +14%
1331
Elite x2 G8
1170
Geekbench 5 (многоядерный)
Pavilion Aero 13 +114%
5024
Elite x2 G8
2344
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Pavilion Aero 13 +216%
7431
Elite x2 G8
2353

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR4X
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 448 384
Поддержка DirectX 12.1 12
Производительность GPU
Pavilion Aero 13 +32%
1.108 терафлопс
Elite x2 G8
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ -
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да -
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 76.5 дБ -
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 11.0 x 6.5 см -
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да

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