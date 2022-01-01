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HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) против Acer Predator Helios 300 (PH315-53)

49 из 100
HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)
VS
57 из 100
Acer Predator Helios 300 (PH315-53)
HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)
Acer Predator Helios 300 (PH315-53)
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Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) и Acer Predator Helios 300 (PH315-53) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)
  • Легче – весит на 270 граммов меньше (2.23 и 2.5 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 14% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5618 vs 4919 баллов
Причины выбрать Acer Predator Helios 300 (PH315-53)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 157-214% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 6.5 Вт*ч большей батареей (59 и 52.5 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)
vs
Predator Helios 300 (PH315-53)

Корпус

Вес 2.23 кг 2.5 кг
Размеры 359.9 x 256 x 23.3 мм 363.4 x 255 x 22.9 мм
Площадь 921 см2 927 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.8% ~72.4%
Боковые рамки 7.3 мм 9 мм
Цвета Черный, Зеленый Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 51 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Нет
Расположение разъема для зарядки Справа Сзади
Мощность зарядки 200 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства - 600 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.1 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 50 Вт 100 Вт
Nvidia Optimus Да Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 1380 МГц 1267 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц 1605 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс 12.3 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 64 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48
Производительность GPU
Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)
3.195 терафлопс
Predator Helios 300 (PH315-53) +285%
12.3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 81 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Нет Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt - Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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