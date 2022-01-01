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HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) против Acer Predator Helios 300 (PH317-56, 2022)

49 из 100
HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)
VS
68 из 100
Acer Predator Helios 300 (PH317-56, 2022)
HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)
Acer Predator Helios 300 (PH317-56, 2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор Intel Core i7 12700H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) и Acer Predator Helios 300 (PH317-56, 2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)
  • Существенно легче – весит на 770 граммов меньше (2.23 и 3 кг)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (921 и 1180 см2)
Причины выбрать Acer Predator Helios 300 (PH317-56, 2022)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 183-249% больше FPS в играх
  • На 219% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17919 vs 5618 баллов
  • Комплектуется на 37.5 Вт*ч большей батареей (90 и 52.5 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)
vs
Predator Helios 300 (PH317-56, 2022)

Корпус

Вес 2.23 кг 3 кг
Размеры 359.9 x 256 x 23.3 мм 399.3 x 295.5 x 26.9 мм
Площадь 921 см2 1180 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.8% ~69.9%
Боковые рамки 7.3 мм 8.2 мм
Цвета Черный, Зеленый Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Да
Расположение разъема для зарядки Справа Сзади
Мощность зарядки 200 Вт 280 / 330 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.1 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 4 14
Потоков 8 20
L3-кэш 8 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 50 Вт 140 Вт
Nvidia Optimus Да MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 1380 МГц 1504 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц 1802 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 64 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48
Производительность GPU
Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)
3.195 терафлопс
Predator Helios 300 (PH317-56, 2022) +332%
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Нет Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt - Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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