Главная > Сравнение ноутбуков > Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) или MacBook Pro 16 (2021) – что лучше выбрать?

HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) против Apple MacBook Pro 16 (2021)

49 из 100
HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)
VS
79 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2021)
HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)
Apple MacBook Pro 16 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3456 x 2234
Процессор
Графика Apple M1 Pro GPU (16-core)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) и Apple MacBook Pro 16 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Немного легче – весит на 130 граммов меньше (2.1 и 2.23 кг)
  • На 111% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11873 vs 5618 баллов
  • Комплектуется на 47.5 Вт*ч большей батареей (100 и 52.5 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 35-47% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 18% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 80% более четкий дисплей – 254 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)
vs
MacBook Pro 16 (2021)

Корпус

Вес 2.23 кг 2.1 кг
Размеры 359.9 x 256 x 23.3 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм
Площадь 921 см2 882 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.8% ~86.2%
Боковые рамки 7.3 мм 3.4 мм
Цвета Черный, Зеленый Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 37.4 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16.2 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3456 x 2234 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 25700:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 88%
Охват DCI-P3 - 99.1%
Время отклика - 67 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 200 Вт 140 Вт
Вес зарядного устройства - 353 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.1 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 4 10
Потоков 8 10
L3-кэш 8 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Apple M1 Pro GPU (16-core)
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 50 Вт 30 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 5 нм
Частота GPU 1380 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц 1296 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс 5.2 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 128 бит 256 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64 128
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 64
Производительность GPU
Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)
3.195 терафлопс
MacBook Pro 16 (2021) +63%
5.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 4x4 ГБ
Частота 3200 МГц 6400 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 84.7 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Нет Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 Нет
USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt - Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер - 15.5 x 9.9 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. ASUS TUF Gaming A15 FA506 против HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)
2. Dell G5 15 5510 против HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)
3. Lenovo Legion 5i 15" (2021, Intel) против HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)
4. MSI Katana GF66 против HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)
5. HP Victus 16 (2021 AMD) против HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)
6. Apple Macbook Air (M1, 2020) против Apple MacBook Pro 16 (2021)
7. Dell XPS 17 9710 (2021) против Apple MacBook Pro 16 (2021)
8. Apple MacBook Pro 14 (2021) против Apple MacBook Pro 16 (2021)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Apple MacBook Pro 16 (2021) и HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры