Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (60 Hz) 1920 x 1080 (144 Hz) - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H AMD Ryzen 9 5900HX Графика - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Radeon RX 6800M 12GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) Немного легче – весит на 170 граммов меньше (2.23 и 2.4 кг) Причины выбрать Asus ROG Strix G15 Advantage Edition Выше частота обновление экрана: 300 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 227-310% больше FPS в играх

На 151% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14119 vs 5618 баллов

Комплектуется на 37.5 Вт*ч большей батареей (90 и 52.5 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.23 кг 2.4 кг Размеры 359.9 x 256 x 23.3 мм 354.9 x 259.9 x 27.2 мм Площадь 921 см2 922 см2 Соотношение экрана к корпусу ~72.8% ~72.8% Боковые рамки 7.3 мм 4.8 мм Цвета Черный, Зеленый Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1080 (60 Hz) 1920 x 1080 (144 Hz) 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 300 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB - 100% Максимальная яркость Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) 300 нит ROG Strix G15 Advantage Edition 300 нит

Батарея Ёмкость 52.5 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery - Да Расположение разъема для зарядки Справа Сзади Мощность зарядки 200 Вт 240 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Radeon RX 6800M 12GB TGP - 115-150 Вт Nvidia Optimus Да AMD Switchable Graphics Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 7 нм Частота GPU 1380 МГц 2321 МГц Boost частота GPU 1560 МГц 2581 МГц FLOPS 3.195 терафлопс 16.4 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 12 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерных блоков 1024 2560 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) 3.195 терафлопс ROG Strix G15 Advantage Edition +413% 16.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 16 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x4W Dolby Atmos Нет Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Нет - Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt - Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.