Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (60 Hz) 1920 x 1080 (144 Hz) 2560 x 1440 Процессор - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H AMD Ryzen 9 6900HS Графика - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB - GeForce RTX 3060 Mobile 4GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 16GB 32GB 40GB 48GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 174-237% больше FPS в играх

Легче – весит на 330 граммов меньше (1.9 и 2.23 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 37.5 Вт*ч большей батареей (90 и 52.5 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 33% более четкий дисплей – 188 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.23 кг 1.9 кг Размеры 359.9 x 256 x 23.3 мм 355 x 243 x 19.9 мм Площадь 921 см2 863 см2 Соотношение экрана к корпусу ~72.8% ~77.8% Боковые рамки 7.3 мм 4.8 мм Цвета Черный, Зеленый Белый, Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1080 (60 Hz) 1920 x 1080 (144 Hz) 2560 x 1440 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 240 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 188 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1440 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Охват DCI-P3 - 100% Максимальная яркость Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) 300 нит ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) н/д

Батарея Ёмкость 52.5 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery - Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 200 Вт 100 / 240 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 4GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 50 Вт 120 Вт Nvidia Optimus Да MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU 1380 МГц 1425 МГц Boost частота GPU 1560 МГц 1740 МГц FLOPS 3.195 терафлопс 13.3 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 64 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48 Производительность GPU Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) 3.195 терафлопс ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) +316% 13.3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB 32GB 40GB 48GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да - Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.4 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Нет Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt - Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.7 мм Тачпад Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.