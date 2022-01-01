Главная > Сравнение ноутбуков > Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) или Alienware m17 R5 Ryzen Edition – что лучше выбрать?

HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) против Dell Alienware m17 R5 Ryzen Edition

49 из 100
HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)
VS
65 из 100
Dell Alienware m17 R5 Ryzen Edition
HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)
Dell Alienware m17 R5 Ryzen Edition
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 52.5 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) и Dell Alienware m17 R5 Ryzen Edition от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)
  • Существенно легче – весит на 1070 граммов меньше (2.23 и 3.3 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (921 и 1187 см2)
Причины выбрать Dell Alienware m17 R5 Ryzen Edition
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 95-129% больше FPS в играх
  • На 158% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14518 vs 5618 баллов
  • Комплектуется на 11.5 Вт*ч большей батареей (64 и 52.5 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)
vs
Alienware m17 R5 Ryzen Edition

Корпус

Вес 2.23 кг 3.3 кг
Размеры 359.9 x 256 x 23.3 мм 397.3 x 298.7 x 26.7 мм
Площадь 921 см2 1187 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.8% ~69.5%
Боковые рамки 7.3 мм 7.2 мм
Цвета Черный, Зеленый Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Да
Расположение разъема для зарядки Справа Сзади
Мощность зарядки 200 Вт 180 / 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.1 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU AMD Radeon 680M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 50 Вт 100 Вт
Nvidia Optimus Да Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 1380 МГц 1463 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц 1695 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс 8.7 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 64 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48
Производительность GPU
Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)
3.195 терафлопс
Alienware m17 R5 Ryzen Edition +172%
8.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 -
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Нет Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 4.0
USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 3.2
Thunderbolt - Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.8 мм
Тачпад
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) vs ASUS ROG Strix G15 G513
2. HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) vs Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD)
3. HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) vs ASUS TUF Gaming F15 (2021)
4. HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) vs HP Victus 16 (2021 AMD)
5. HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) vs Acer Aspire 7 (A715-42G)
6. Dell Alienware m17 R5 Ryzen Edition vs Dell XPS 17 9720 (2022)
7. Dell Alienware m17 R5 Ryzen Edition vs Dell Alienware x17 R2
8. Dell Alienware m17 R5 Ryzen Edition vs Dell Alienware m15 R7
9. Dell Alienware m17 R5 Ryzen Edition vs Dell Alienware m15 R6
10. Dell Alienware m17 R5 Ryzen Edition vs Asus ROG Strix Scar 17 G733 (2022)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Alienware m17 R5 Ryzen Edition и HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры