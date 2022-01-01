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HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) против Dell XPS 15 9520 (2022)

49 из 100
HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)
VS
63 из 100
Dell XPS 15 9520 (2022)
HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)
Dell XPS 15 9520 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 52.5 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) и Dell XPS 15 9520 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Dell XPS 15 9520 (2022)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 163% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14751 vs 5618 баллов
  • Существенно легче – весит на 390 граммов меньше (1.84 и 2.23 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 31-43% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 22% выше полезная площадь экрана
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (792 и 921 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)
vs
XPS 15 9520 (2022)

Корпус

Вес 2.23 кг 1.84 кг
Размеры 359.9 x 256 x 23.3 мм 344.4 x 230.1 x 18.5 мм
Площадь 921 см2 792 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.8% ~89%
Боковые рамки 7.3 мм 4.2 мм
Цвета Черный, Зеленый Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 145 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1650:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 200 Вт 90 / 130 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.1 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 12
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 50 Вт 40 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 1380 МГц 938 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц 1223 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс 5.01 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40
Производительность GPU
Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)
3.195 терафлопс
XPS 15 9520 (2022) +57%
5.01 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3281
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 4x2W
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Нет Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 Нет
USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 3.2
Thunderbolt - Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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