Главная > Сравнение ноутбуков > Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) или Prometheus XVI (2021) – что лучше выбрать?

HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) против Eluktronics Prometheus XVI (2021)

53 из 100
HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)
VS
74 из 100
Eluktronics Prometheus XVI (2021)
HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)
Eluktronics Prometheus XVI (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) и Eluktronics Prometheus XVI (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)
  • Легче – весит на 310 граммов меньше (2.23 и 2.54 кг)
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (921 и 1028 см2)
Причины выбрать Eluktronics Prometheus XVI (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 183-249% больше FPS в играх
  • На 127% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12735 vs 5618 баллов
  • Комплектуется на 11.8 Вт*ч большей батареей (64.3 и 52.5 Вт*ч)
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)
vs
Prometheus XVI (2021)

Корпус

Вес 2.23 кг 2.54 кг
Размеры 359.9 x 256 x 23.3 мм 359.9 x 285.7 x 27.1 мм
Площадь 921 см2 1028 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.8% ~72.2%
Боковые рамки 7.3 мм 7.6 мм
Цвета Черный, Зеленый Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 94%
Охват Adobe RGB - 74%
Охват DCI-P3 - 74%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Сзади
Мощность зарядки 200 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства - 891 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.1 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 130 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 1380 МГц 1504 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц 1802 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 1024 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)
3.195 терафлопс
Prometheus XVI (2021) +332%
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 -
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Нет Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.1
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.1
Thunderbolt - Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. ASUS TUF Gaming A15 FA506 против HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)
2. Dell G5 15 5510 против HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)
3. Lenovo Legion 5i 15" (2021, Intel) против HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)
4. MSI Katana GF66 против HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)
5. HP Victus 16 (2021 AMD) против HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)
6. Lenovo Legion 7 16” (2021, AMD) против Eluktronics Prometheus XVI (2021)
7. Lenovo Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel) против Eluktronics Prometheus XVI (2021)
8. HP Omen 16 (2021 AMD) против Eluktronics Prometheus XVI (2021)
9. HP Omen 16 (2021 Intel) против Eluktronics Prometheus XVI (2021)
10. Eluktronics MECH 15 G3 против Eluktronics Prometheus XVI (2021)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Eluktronics Prometheus XVI (2021) и HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры