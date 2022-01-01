HP Pavilion Plus 14 (2022) против Dell Inspiron 14 5420
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать HP Pavilion Plus 14 (2022)
- Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.4 и 1.54 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
- На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5962 vs 5494 баллов
- Имеет на 17% более четкий дисплей – 189 против 162 точек на дюйм (PPI)
- На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать Dell Inspiron 14 5420
- Видеокарта показывает в среднем на 43-59% больше FPS в играх
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.4 кг
|1.54 кг
|Размеры
|313.4 x 224.2 x 16.5-18.2 мм
|314 x 227.5 x 15.7-19 мм
|Площадь
|703 см2
|714 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.9%
|~79.6%
|Боковые рамки
|5.9 мм
|6.3 мм
|Цвета
|Серебристый, Золотистый, Синий, Розовый
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|125°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
|Уровень шума
|44.3 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|162 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2240 x 1400 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|600:1
|Время отклика
|-
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|15 В
|Время полной зарядки
|2:20 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|65 / 90 Вт
|65 Вт
|Длина кабеля
|1 метр
|-
|Вес зарядного устройства
|427 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.3 ГГц
|1.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|10
|6
|Потоков
|12
|8
|L3-кэш
|12 МБ
|10 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Inspiron 14 5420 +7%
1542
Geekbench 5 (многоядерный)
7314
4649
Cinebench R23 (одноядерный)
н/д
Cinebench R23 (многоядерный)
5962
5494
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1065 МГц
|1087 МГц
|Boost частота GPU
|1320 МГц
|1155 МГц
|FLOPS
|2.703 терафлопс
|4.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|64 бит
|64 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1024
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|32
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|16
|40
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3254
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|79 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|12.5 x 8.0 см
|11.5 x 8.0 см
|Поверхность
|Пластик
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
3 (60%)
2 (40%)
Всего проголосовало: 5