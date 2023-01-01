Главная > Сравнение ноутбуков > Pavilion x360 14 (2021) или MacBook Pro 13 (M2, 2022) – что лучше выбрать?

HP Pavilion x360 14 (2021) против Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)

39 из 100
HP Pavilion x360 14 (2021)
VS
57 из 100
Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
HP Pavilion x360 14 (2021)
Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
2560 x 1600
Процессор
Apple M2
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Pavilion x360 14 (2021) и Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Pavilion x360 14 (2021)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Сенсорный экран
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
  • На 171% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8348 vs 3082 баллов
  • Легче – весит на 210 граммов меньше (1.4 и 1.61 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 15.2 Вт*ч большей батареей (58.2 и 43 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 103% более четкий дисплей – 227 против 112 точек на дюйм (PPI)
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (646 и 716 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Pavilion x360 14 (2021)
vs
MacBook Pro 13 (M2, 2022)

Корпус

Вес 1.61 кг 1.4 кг
Размеры 324 x 221 x 18.7 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм
Площадь 716 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.4% ~79.4%
Боковые рамки 7.1 мм 8.8 мм
Цвета Серебристый, Золотистый, Синий Серебристый, Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 49 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1366 x 768 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1658:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 87.9%
Охват DCI-P3 - 98.8%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 45 Вт 67 Вт
Длина кабеля 1 метр -
Вес зарядного устройства - 274 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц -
Ядер 2 8 (4P + 4E)
Потоков 4 8
L3-кэш 6 МБ -
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 Apple M2 GPU
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Частота GPU 300 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1456 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 3 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR5
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 24 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 12 32
Производительность GPU
Pavilion x360 14 (2021)
0.84 терафлопс
MacBook Pro 13 (M2, 2022) +257%
3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ -
Частота 3200 МГц 5200 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены - Нет
Всего слотов 2 -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены - Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да -

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 81.9 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка - Да
Тачпад
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. HP Pavilion x360 14 (2021) vs Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (Intel)
2. HP Pavilion x360 14 (2021) vs Microsoft Surface Pro 7
3. HP Pavilion x360 14 (2021) vs ENVY x360 13 (2021)
4. HP Pavilion x360 14 (2021) vs Spectre x360 14
5. HP Pavilion x360 14 (2021) vs Samsung Galaxy Book 2 360
6. Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) vs Microsoft Surface Laptop 5 15
7. Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) vs Pro 13 (M1, 2020)
8. Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) vs Dell XPS 13 Plus 9320
9. Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) vs Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3")
10. Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) vs Microsoft Surface Pro 8
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) и HP Pavilion x360 14 (2021) – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры