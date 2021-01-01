Главная > Сравнение ноутбуков > Pavilion x360 14 (2021) или VivoBook S15 S532 – что лучше выбрать?

HP Pavilion x360 14 (2021) против ASUS VivoBook S15 S532

44 из 100
HP Pavilion x360 14 (2021)
VS
53 из 100
ASUS VivoBook S15 S532
HP Pavilion x360 14 (2021)
ASUS VivoBook S15 S532
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Pavilion x360 14 (2021) и ASUS VivoBook S15 S532 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Pavilion x360 14 (2021)
  • Легче – весит на 190 граммов меньше (1.61 и 1.8 кг)
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (716 и 821 см2)
Причины выбрать ASUS VivoBook S15 S532
  • Видеокарта показывает в среднем на 68-93% больше FPS в играх
  • На 100% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5048 vs 2523 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 26% более четкий дисплей – 141 против 112 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Pavilion x360 14 (2021)
vs
VivoBook S15 S532

Корпус

Вес 1.61 кг 1.8 кг
Ширина 324 мм 357 мм
Высота 221 мм 230 мм
Толщина 18.7 мм 18.5 мм
Площадь 716 см2 821 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.4% ~81.7%
Боковые рамки 7.1 мм 5.8 мм
Цвета Серебристый, Золотистый, Синий Серебристый, Зеленый, Розовый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт
Длина кабеля 1 метр -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 4 8
L3-кэш 6 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Частота GPU 300 МГц 1354 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1468 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 1.879 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR5
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~7 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 640
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Pavilion x360 14 (2021)
0.84 терафлопс
VivoBook S15 S532 +124%
1.879 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены - Да
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены - Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка - Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell Inspiron 15 5510 против HP Pavilion x360 14 (2021)
2. Microsoft Surface Book 3 13.5 против HP Pavilion x360 14 (2021)
3. Dell XPS 15 9500 против ASUS VivoBook S15 S532
4. ASUS VivoBook S15 M533 против S15 S532
5. ASUS VivoBook S15 S533 против S15 S532
6. Dell G7 15 7500 против ASUS VivoBook S15 S532
7. MSI Creator 15 против ASUS VivoBook S15 S532

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS VivoBook S15 S532 и HP Pavilion x360 14 (2021) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры