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HP Pavilion x360 15 (dq2000) против Dell G15 5510

50 из 100
HP Pavilion x360 15 (dq2000)
VS
54 из 100
Dell G15 5510
HP Pavilion x360 15 (dq2000)
Dell G15 5510
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 41 Вт*ч
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций HP Pavilion x360 15 (dq2000) и Dell G15 5510 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Pavilion x360 15 (dq2000)
  • Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (1.99 и 2.44 кг)
  • Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (867 и 972 см2)
Причины выбрать Dell G15 5510
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 70-95% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (56 и 41 Вт*ч)
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Pavilion x360 15 (dq2000)
vs
G15 5510

Корпус

Вес 1.99 кг 2.44 кг
Ширина 359 мм 357.2 мм
Высота 241.6 мм 272.1 мм
Толщина 20.7 мм 24.9 мм
Площадь 867 см2 972 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.4% ~69%
Боковые рамки 6.8 мм 5.9 мм
Цвета Серебристый Черный, Серий, Зеленый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 600:1
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
Pavilion x360 15 (dq2000)
250 нит
G15 5510
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 13.2 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 45 Вт 180 / 240 Вт
Длина кабеля 1 метр -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 0 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1560 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 1024
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Pavilion x360 15 (dq2000)
1.41 терафлопс
G15 5510 +127%
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 2933 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Нет Да
Тачпад
Размер - 10.5 x 6.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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