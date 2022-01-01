Главная > Сравнение ноутбуков > Pavilion x360 2-in-1 (14") или MacBook Air (M2, 2022) – что лучше выбрать?

HP Pavilion x360 2-in-1 (14") против Apple MacBook Air (M2, 2022)

46 из 100
HP Pavilion x360 2-in-1 (14
VS
63 из 100
Apple MacBook Air (M2, 2022)
HP Pavilion x360 2-in-1 (14")
Apple MacBook Air (M2, 2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Pavilion x360 2-in-1 (14") и Apple MacBook Air (M2, 2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Pavilion x360 2-in-1 (14")
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Сенсорный экран
Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022)
  • Легче – весит на 320 граммов меньше (1.24 и 1.56 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 62-85% больше FPS в играх
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 9.6 Вт*ч большей батареей (52.6 и 43 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
  • Имеет на 43% более четкий дисплей – 225 против 157 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Pavilion x360 2-in-1 (14")
vs
MacBook Air (M2, 2022)

Корпус

Вес 1.56 кг 1.24 кг
Размеры 322 x 209 x 19.9 мм 304.1 x 215 x 11.3 мм
Площадь 673 см2 654 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~82%
Боковые рамки 6.1 мм 5.6 мм
Цвета Серебристый Серебристый, Золотистый, Серий, Синий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 225 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1664 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие - Глянцевый (антиблик)
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 65 Вт 30 / 35 Вт
Длина кабеля 1 метр -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 3.4 ГГц
Ядер 10 8
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Apple M2 GPU
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Частота GPU 300 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1456 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 3 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR5
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 40 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32
Производительность GPU
Pavilion x360 2-in-1 (14")
1.41 терафлопс
MacBook Air (M2, 2022) +113%
3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ -
Частота 3200 МГц 5200 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да -

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Pavilion x360 2-in-1 (14") vs Macbook Air (M1, 2020)
2. Pavilion x360 2-in-1 (14") vs VivoBook Flip 14 TP470
3. Pavilion x360 2-in-1 (14") vs Yoga 7i Gen 7 (14″ Intel)
4. MacBook Air (M2, 2022) vs Macbook Air (M1, 2020)
5. MacBook Air (M2, 2022) vs Surface Pro 8
6. MacBook Air (M2, 2022) vs XPS 13 Plus 9320
7. MacBook Air (M2, 2022) vs MacBook Pro 13 (M2, 2022)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Apple MacBook Air (M2, 2022) и HP Pavilion x360 2-in-1 (14") – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры