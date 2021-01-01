HP ProBook 430 G8 против Dell Inspiron 15 5515
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать HP ProBook 430 G8
- Легче – весит на 370 граммов меньше (1.27 и 1.64 кг)
- Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (45 и 41 Вт*ч)
- Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (639 и 815 см2)
- Имеет на 18% более четкий дисплей – 166 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Inspiron 15 5515
- На 200% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7226 vs 2411 баллов
- Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
- Видеокарта показывает в среднем на 18-24% больше FPS в играх
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.27 кг
|1.64 кг
|Размеры
|306.8 x 208.2 x 15.7 мм
|356 x 228.9 x 14.6-17.9 мм
|Площадь
|639 см2
|815 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~76.3%
|~82.4%
|Боковые рамки
|6.2 мм
|5.3 мм
|Цвета
|Серебристый
|Синий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|166 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|600:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|55.7%
|Охват Adobe RGB
|-
|38.4%
|Охват DCI-P3
|-
|39.5%
|Время отклика
|-
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.25 В
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|45 / 65 Вт
|65 Вт
|Длина кабеля
|1 метр
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7-3.0 ГГц
|2.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|4 ГГц
|Ядер
|2
|6
|Потоков
|4
|12
|L3-кэш
|6 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Radeon RX Vega 7
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
ProBook 430 G8 +9%
1194
1098
Geekbench 5 (многоядерный)
2528
Inspiron 15 5515 +91%
4838
Cinebench R23 (одноядерный)
ProBook 430 G8 +10%
1305
1190
Cinebench R23 (многоядерный)
2411
Inspiron 15 5515 +200%
7226
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|10-45 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1600 МГц
|FLOPS
|0.84 терафлопс
|1.108 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|DDR4
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|384
|448
|Поддержка DirectX
|12
|12.1
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.3 мм
|Размер
|-
|11.5 x 8.0 см
|Поверхность
|Пластик
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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