HP ProBook 430 G8 против ENVY 13
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
50
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
43
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
41
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
59
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
65
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
92
Оценка NanoReview
51
Ключевые отличия
Причины выбрать HP ProBook 430 G8
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать HP ENVY 13
- Видеокарта показывает в среднем на 130-177% больше FPS в играх
- На 100% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4830 vs 2411 баллов
- Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (51 и 45 Вт*ч)
- На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
- Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (596 и 639 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.27 кг
|1.31 кг
|Размеры
|306.8 x 208.2 x 15.7 мм
|306.5 x 194.5 x 17 мм
|Площадь
|639 см2
|596 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~76.3%
|~81.8%
|Боковые рамки
|6.2 мм
|6.1 мм
|Цвета
|Серебристый
|Серебристый, Золотистый
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
|Уровень шума
|-
|43.4 дБ
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|166 точек на дюйм
|166 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|-
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|1839:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|97.5%
|Охват Adobe RGB
|-
|67.5%
|Охват DCI-P3
|-
|66.4%
|Время отклика
|-
|47 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Справа
|Мощность зарядки
|45 / 65 Вт
|65 Вт
|Длина кабеля
|1 метр
|-
|Вес зарядного устройства
|-
|284 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7-3.0 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|2
|4
|Потоков
|4
|8
|L3-кэш
|6 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1162
ENVY 13 +8%
1253
Geekbench 5 (многоядерный)
2395
ENVY 13 +75%
4189
Cinebench R23 (одноядерный)
ProBook 430 G8 +1%
1305
1292
Cinebench R23 (многоядерный)
2411
ENVY 13 +100%
4830
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|12 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|12 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|-
|FLOPS
|0.84 терафлопс
|2.822 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|2 ГБ
|Тип памяти
|DDR4
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|64 бит
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|~8-10 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|384
|896
|Блоки текстурирования (TMUs)
|24
|56
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|12
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|4266 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|-
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|-
|80.7 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|Пластик
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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