Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (250 nits, Non-Touch) 1920 x 1080 (250 nits, Touch) 1920 x 1080 (400 nits) 1920 x 1080 (1000 nits) 1920 x 1200 Батарея - 42 Вт*ч 51 Вт*ч - 54 Вт*ч 64 Вт*ч Процессор - Intel Processor U300 Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1360P - Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ProBook 440 G10 Легче – весит на 210 граммов меньше (1.37 и 1.58 кг)

Легче – весит на 210 граммов меньше (1.37 и 1.58 кг) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Dell Inspiron 14 7430 На 48% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5965 vs 4029 баллов

На 48% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5965 vs 4029 баллов Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (54 и 42 Вт*ч)

Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (54 и 42 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Сенсорный экран

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.37 кг 1.58 кг Размеры 321.81 x 213.86 x 19.81 мм 314 x 226.56 x 15.54-18.55 мм Площадь 688 см2 711 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.5% ~79.9% Боковые рамки 6 мм 6.3 мм Цвета Серебристый Серебристый Материал Top: Алюминий

Алюминий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1080 (250 nits, Non-Touch) 1920 x 1080 (250 nits, Touch) 1920 x 1080 (400 nits) 1920 x 1080 (1000 nits) 1920 x 1200 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Тесты экрана Контрастность - 800:1 Время отклика - 35 мс Максимальная яркость ProBook 440 G10 250 нит Inspiron 14 7430 250 нит

Батарея Ёмкость 42 Вт*ч 51 Вт*ч 54 Вт*ч 64 Вт*ч Напряжение - 15 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 45 / 65 Вт 65 Вт Длина кабеля 1 метр 1 метр Вес зарядного устройства 265 граммов -

Видеокарта Модель GPU undefined Intel UHD Graphics (64 EU) TGP - 45 Вт Тип графики - Интегрированная Техпроцесс - 10 нм Частота GPU - 300 МГц Boost частота GPU - 1400 МГц FLOPS - 1.43 терафлопс Объем видеопамяти - System Shared Тип памяти - LPDDR5 Скорость памяти - 4.8 Гбит/с Шейдерные блоки - 512 Блоки текстурирования (TMUs) - 32 Блоки операций растеризации (ROPs) - 16 Производительность GPU ProBook 440 G10 н/д Inspiron 14 7430 1.43 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Инфракрасный датчик Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 2560 x 1440 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка - Да Тачпад Размер - 11.5 x 8.0 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.