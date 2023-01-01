Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (250 nits, Non-Touch) 1920 x 1080 (250 nits, Touch) 1920 x 1080 (400 nits) 1920 x 1080 (1000 nits) - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3456 x 2160 3840 x 2400 Батарея - 42 Вт*ч 51 Вт*ч 55 Вт*ч Процессор - Intel Processor U300 Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1360P - Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1270P Intel Core i7 1280P Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1360P Intel Core i7 1370P Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ProBook 440 G10 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Dell XPS 13 Plus 9320 Легче – весит на 200 граммов меньше (1.17 и 1.37 кг)

Легче – весит на 200 граммов меньше (1.17 и 1.37 кг) На 117% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8730 vs 4029 баллов

На 117% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8730 vs 4029 баллов Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (55 и 42 Вт*ч)

Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (55 и 42 Вт*ч) На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит

На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (588 и 688 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.37 кг 1.17 кг Размеры 321.81 x 213.86 x 19.81 мм 295.3 x 199.04 x 15.25 мм Площадь 688 см2 588 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.5% ~88.6% Боковые рамки 6 мм 3.3 мм Цвета Серебристый Серебристый, Серый Материал Top: Алюминий

Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 45.5 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (250 nits, Non-Touch) 1920 x 1080 (250 nits, Touch) 1920 x 1080 (400 nits) 1920 x 1080 (1000 nits) 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3456 x 2160 3840 x 2400 Диагональ 14 дюймов 13.4 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 169 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Да Тесты экрана Контрастность - 940:1 Цветовой охват sRGB - 99% Охват Adobe RGB - 71% Охват DCI-P3 - 69% Время отклика - 33 мс Максимальная яркость ProBook 440 G10 250 нит XPS 13 Plus 9320 +100% 500 нит

Батарея Ёмкость 42 Вт*ч 51 Вт*ч 55 Вт*ч Напряжение - 11.55 В Время полной зарядки - 2:40 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа Мощность зарядки 45 / 65 Вт 60 Вт Длина кабеля 1 метр 1 метр Вес зарядного устройства 265 граммов 254 грамма

Видеокарта Модель GPU undefined Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP - 15 Вт Тип графики - Интегрированная Техпроцесс - 10 нм Частота GPU - 300 МГц Boost частота GPU - 1100 МГц FLOPS - 1.41 терафлопс Объем видеопамяти - System Shared Тип памяти - LPDDR5 Скорость памяти - 6 Гбит/с Шейдерные блоки - 640 Блоки текстурирования (TMUs) - 40 Блоки операций растеризации (ROPs) - 20 Производительность GPU ProBook 440 G10 н/д XPS 13 Plus 9320 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 6000 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC1319D Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков - 2x2W, 2x2.5W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 79 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Инфракрасный датчик Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 2560 x 1440 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Нет Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка - Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер - 11.2 x 6.4 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.