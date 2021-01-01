Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Процессор - Intel Celeron 6305 Intel Pentium Gold 7505 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 - Intel Core i5 11400H Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11850H Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ProBook 440 G8 Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.38 и 1.49 кг)

На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит Причины выбрать Dell Latitude 5421 Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (64 и 45 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.38 кг 1.49 кг Размеры 321.9 x 213.9 x 19.9 мм 321.3 x 212 x 20.9 мм Площадь 689 см2 681 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.4% ~79.3% Боковые рамки 6 мм 5.7 мм Цвета Серебристый Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 36.2 дБ -

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы TN LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 112 точек на дюйм 112 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 300:1 Время отклика - 25 мс Максимальная яркость ProBook 440 G8 +14% 250 нит Latitude 5421 220 нит

Батарея Ёмкость 45 Вт*ч 64 Вт*ч Напряжение 11.4 В 15.2 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 45 / 65 Вт 90 / 130 Вт Длина кабеля 1 метр - Вес зарядного устройства 283 грамма -

Процессор Модель CPU Intel Celeron 6305 Intel Pentium Gold 7505 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 Intel Core i5 11400H Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11850H Базовая частота 1.8 ГГц 2.2-2.7 ГГц Частота в режиме Boost - 4.5 ГГц Ядер 2 6 Потоков 2 12 L3-кэш 4 МБ 12 МБ Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) ProBook 440 G8 630 Latitude 5421 +123% 1403 Geekbench 5 (многоядерный) ProBook 440 G8 1159 Latitude 5421 +413% 5945 Cinebench R23 (одноядерный) ProBook 440 G8 н/д Latitude 5421 1757 Cinebench R23 (многоядерный) ProBook 440 G8 н/д Latitude 5421 9442

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 GeForce MX450 2GB Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 12 нм Частота GPU 720-1395 МГц 720-1395 МГц Boost частота GPU 930-1575 МГц 930-1575 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 64 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерных блоков 896 896 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU ProBook 440 G8 2.822 терафлопс Latitude 5421 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 76.7 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 11.5 x 6.5 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.