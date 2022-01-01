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HP ProBook 440 G8 против Dell Inspiron 7425 (2-in-1, AMD)

42 из 100
HP ProBook 440 G8
VS
47 из 100
Dell Inspiron 7425 (2-in-1, AMD)
HP ProBook 440 G8
Dell Inspiron 7425 (2-in-1, AMD)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1200
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP ProBook 440 G8 и Dell Inspiron 7425 (2-in-1, AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ProBook 440 G8
  • Видеокарта показывает в среднем на 85-116% больше FPS в играх
  • Легче – весит на 250 граммов меньше (1.38 и 1.63 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Dell Inspiron 7425 (2-in-1, AMD)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (54 и 45 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 45% более четкий дисплей – 162 против 112 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ProBook 440 G8
vs
Inspiron 7425 (2-in-1, AMD)

Корпус

Вес 1.38 кг 1.63 кг
Размеры 321.9 x 213.9 x 19.9 мм 314 x 227.5 x 15.7-17.86 мм
Площадь 689 см2 714 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.4% ~79.6%
Боковые рамки 6 мм 6.3 мм
Цвета Серебристый Зеленый
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 36.2 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 600:1
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В 15 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 65 Вт
Длина кабеля 1 метр -
Вес зарядного устройства 283 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.8 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost - 4.3 ГГц
Ядер 2 6
Потоков 2 12
L3-кэш 4 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs AMD Radeon Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 10-45 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1600 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 896 448
Блоки текстурирования (TMUs) 56 28
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 7
Производительность GPU
ProBook 440 G8 +155%
2.822 терафлопс
Inspiron 7425 (2-in-1, AMD)
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3254-CG
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость 76.7 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 11.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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