Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1200 Процессор - Intel Celeron 6305 Intel Pentium Gold 7505 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 - AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 7 5825U Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ProBook 440 G8 Видеокарта показывает в среднем на 85-116% больше FPS в играх

Легче – весит на 250 граммов меньше (1.38 и 1.63 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Причины выбрать Dell Inspiron 7425 (2-in-1, AMD) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (54 и 45 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 45% более четкий дисплей – 162 против 112 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.38 кг 1.63 кг Размеры 321.9 x 213.9 x 19.9 мм 314 x 227.5 x 15.7-17.86 мм Площадь 689 см2 714 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.4% ~79.6% Боковые рамки 6 мм 6.3 мм Цвета Серебристый Зеленый Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 1 1 Уровень шума 36.2 дБ -

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1200 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 112 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 600:1 Время отклика - 35 мс Максимальная яркость ProBook 440 G8 250 нит Inspiron 7425 (2-in-1, AMD) 250 нит

Батарея Ёмкость 45 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение 11.4 В 15 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 45 / 65 Вт 65 Вт Длина кабеля 1 метр - Вес зарядного устройства 283 грамма -

Процессор Модель CPU Intel Celeron 6305 Intel Pentium Gold 7505 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 7 5825U Базовая частота 1.8 ГГц 2.3 ГГц Частота в режиме Boost - 4.3 ГГц Ядер 2 6 Потоков 2 12 L3-кэш 4 МБ 16 МБ Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs AMD Radeon Vega 7 Техпроцесс 10 нм 7 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) ProBook 440 G8 606 Inspiron 7425 (2-in-1, AMD) +105% 1243 Geekbench 5 (многоядерный) ProBook 440 G8 1132 Inspiron 7425 (2-in-1, AMD) +342% 5001

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 Radeon RX Vega 7 TGP - 10-45 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 7 нм Частота GPU - 300 МГц Boost частота GPU - 1600 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 1.108 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 896 448 Блоки текстурирования (TMUs) 56 28 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 7 Производительность GPU ProBook 440 G8 +155% 2.822 терафлопс Inspiron 7425 (2-in-1, AMD) 1.108 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3254-CG Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет - Макс. громкость 76.7 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 11.5 x 8.0 см Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.