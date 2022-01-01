Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1080 Процессор - Intel Celeron 6305 Intel Pentium Gold 7505 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ProBook 440 G8 Видеокарта показывает в среднем на 130-177% больше FPS в играх

Легче – весит на 360 граммов меньше (1.38 и 1.74 кг)

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (45 и 41 Вт*ч)

Есть подсветка клавиатуры

Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (689 и 866 см2) Причины выбрать HP 250 G8 Имеет на 26% более четкий дисплей – 141 против 112 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.38 кг 1.74 кг Размеры 321.9 x 213.9 x 19.9 мм 358 x 242 x 19.9 мм Площадь 689 см2 866 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.4% ~77.5% Боковые рамки 6 мм 6.3 мм Цвета Серебристый Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 36.2 дБ -

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы TN LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 112 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 300:1 Цветовой охват sRGB - 53% Время отклика - 12 мс Максимальная яркость ProBook 440 G8 250 нит 250 G8 250 нит

Батарея Ёмкость 45 Вт*ч 41 Вт*ч Напряжение 11.4 В 11.55 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 45 / 65 Вт 45 Вт Длина кабеля 1 метр 1 метр Вес зарядного устройства 283 грамма -

Процессор Модель CPU Intel Celeron 6305 Intel Pentium Gold 7505 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Базовая частота 1.8 ГГц 1.7-3.0 ГГц Частота в режиме Boost - 4.1 ГГц Ядер 2 2 Потоков 2 4 L3-кэш 4 МБ 6 МБ Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs Intel Iris Xe Graphics G4 Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) ProBook 440 G8 633 250 G8 +95% 1232 Geekbench 5 (многоядерный) ProBook 440 G8 1162 250 G8 +118% 2528 Cinebench R23 (одноядерный) ProBook 440 G8 н/д 250 G8 1365 Cinebench R23 (многоядерный) ProBook 440 G8 н/д 250 G8 2525

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 Intel UHD Graphics Xe G4 TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 10 нм Частота GPU - 300 МГц Boost частота GPU - 1100 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 2.67 Гбит/с Шейдерные блоки 896 384 Блоки текстурирования (TMUs) 56 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 12 Производительность GPU ProBook 440 G8 +236% 2.822 терафлопс 250 G8 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 2666 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (2x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 76.7 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Нет Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.