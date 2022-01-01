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HP ProBook 440 G8 против 250 G8

42 из 100
HP ProBook 440 G8
VS
39 из 100
HP 250 G8
HP ProBook 440 G8
HP 250 G8
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Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP ProBook 440 G8 и 250 G8 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ProBook 440 G8
  • Видеокарта показывает в среднем на 130-177% больше FPS в играх
  • Легче – весит на 360 граммов меньше (1.38 и 1.74 кг)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (45 и 41 Вт*ч)
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (689 и 866 см2)
Причины выбрать HP 250 G8
  • Имеет на 26% более четкий дисплей – 141 против 112 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ProBook 440 G8
vs
250 G8

Корпус

Вес 1.38 кг 1.74 кг
Размеры 321.9 x 213.9 x 19.9 мм 358 x 242 x 19.9 мм
Площадь 689 см2 866 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.4% ~77.5%
Боковые рамки 6 мм 6.3 мм
Цвета Серебристый Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 36.2 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 300:1
Цветовой охват sRGB - 53%
Время отклика - 12 мс
Максимальная яркость
ProBook 440 G8
250 нит
250 G8
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В 11.55 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 45 Вт
Длина кабеля 1 метр 1 метр
Вес зарядного устройства 283 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.8 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost - 4.1 ГГц
Ядер 2 2
Потоков 2 4
L3-кэш 4 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
ProBook 440 G8
633
250 G8 +95%
1232
Geekbench 5 (многоядерный)
ProBook 440 G8
1162
250 G8 +118%
2528
Cinebench R23 (одноядерный)
ProBook 440 G8
н/д
250 G8
1365
Cinebench R23 (многоядерный)
ProBook 440 G8
н/д
250 G8
2525

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1100 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 2.67 Гбит/с
Шейдерные блоки 896 384
Блоки текстурирования (TMUs) 56 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 12
Производительность GPU
ProBook 440 G8 +236%
2.822 терафлопс
250 G8
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 2666 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (2x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 76.7 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Нет
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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