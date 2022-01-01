Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) Процессор - Intel Celeron 6305 Intel Pentium Gold 7505 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Графика GeForce MX450 - GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB GeForce GTX 1650 Ti Max-Q Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ProBook 440 G8 Легче – весит на 220 граммов меньше (1.38 и 1.6 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 10-14% больше FPS в играх

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать HP ENVY 14 (2021) Комплектуется на 18.3 Вт*ч большей батареей (63.3 и 45 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Имеет на 45% более четкий дисплей – 162 против 112 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.38 кг 1.6 кг Размеры 321.9 x 213.9 x 19.9 мм 313.2 x 224 x 18 мм Площадь 689 см2 702 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.4% ~81% Боковые рамки 6 мм 5.8 мм Цвета Серебристый Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 36.2 дБ 48.7 дБ

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 112 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Максимальная яркость ProBook 440 G8 250 нит ENVY 14 (2021) н/д

Батарея Ёмкость 45 Вт*ч 63.3 Вт*ч Напряжение 11.4 В - Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 45 / 65 Вт 90 Вт Длина кабеля 1 метр 1 метр Вес зарядного устройства 283 грамма 430 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB GeForce GTX 1650 Ti Max-Q Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 12 нм Частота GPU - 990 МГц Boost частота GPU - 1155 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 2.365 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 128 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~10 Гбит/с Шейдерные блоки 896 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 56 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU ProBook 440 G8 +19% 2.822 терафлопс ENVY 14 (2021) 2.365 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP - cAVS Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 76.7 дБ 82.8 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Размер - 11.5 x 7.5 см Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.