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HP ProBook 440 G8 против ENVY 14 (2021)

42 из 100
HP ProBook 440 G8
VS
52 из 100
HP ENVY 14 (2021)
HP ProBook 440 G8
HP ENVY 14 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика GeForce MX450
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP ProBook 440 G8 и ENVY 14 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ProBook 440 G8
  • Легче – весит на 220 граммов меньше (1.38 и 1.6 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 10-14% больше FPS в играх
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать HP ENVY 14 (2021)
  • Комплектуется на 18.3 Вт*ч большей батареей (63.3 и 45 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 45% более четкий дисплей – 162 против 112 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ProBook 440 G8
vs
ENVY 14 (2021)

Корпус

Вес 1.38 кг 1.6 кг
Размеры 321.9 x 213.9 x 19.9 мм 313.2 x 224 x 18 мм
Площадь 689 см2 702 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.4% ~81%
Боковые рамки 6 мм 5.8 мм
Цвета Серебристый Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 36.2 дБ 48.7 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Максимальная яркость
ProBook 440 G8
250 нит
ENVY 14 (2021)
н/д

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 90 Вт
Длина кабеля 1 метр 1 метр
Вес зарядного устройства 283 грамма 430 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.8 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost - 4.2 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 2 8
L3-кэш 4 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
ProBook 440 G8
1162
ENVY 14 (2021) +279%
4406
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Частота GPU - 990 МГц
Boost частота GPU - 1155 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 2.365 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 128 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~10 Гбит/с
Шейдерные блоки 896 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 56 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
ProBook 440 G8 +19%
2.822 терафлопс
ENVY 14 (2021)
2.365 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP - cAVS
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 76.7 дБ 82.8 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Размер - 11.5 x 7.5 см
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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