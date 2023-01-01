HP ProBook 450 G10 против Dell Inspiron 15 3530
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать HP ProBook 450 G10
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит
Причины выбрать Dell Inspiron 15 3530
- Видеокарта показывает в среднем на 122-167% больше FPS в играх
- Немного легче – весит на 130 граммов меньше (1.66 и 1.79 кг)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.79 кг
|1.66 кг
|Размеры
|359.4 x 233.9 x 19.9 мм
|358.5 x 234.9 x 16.96-19.99 мм
|Площадь
|841 см2
|842 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.8%
|~79.7%
|Боковые рамки
|7 мм
|6.6 мм
|Цвета
|Серебристый
|Черный
|Материал
|Top: Алюминий
|Пластик
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|100 точек на дюйм
|100 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
|Нет
|Контрастность
|-
|400:1
|Время отклика
|-
|20 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.25 В
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|45 / 65 Вт
|65 Вт
|Длина кабеля
|1 метр
|1 метр
|Вес зарядного устройства
|265 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.2 ГГц
|1.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|5 (1P + 4E)
|5 (1P + 4E)
|Потоков
|6
|6
|L3-кэш
|8 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (48 EU)
|Intel UHD Graphics (48 EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
ProBook 450 G10 +3%
1598
1559
Geekbench 5 (многоядерный)
ProBook 450 G10 +3%
4901
4770
Cinebench R23 (одноядерный)
1573
1574
Cinebench R23 (многоядерный)
ProBook 450 G10 +2%
4142
4042
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|25 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|12 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1065 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1320 МГц
|FLOPS
|0.84 терафлопс
|2.703 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|2 ГБ
|Тип памяти
|DDR4
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|64 бит
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|384
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|24
|32
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|12
|16
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|1x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3204, Realtek ALC3254
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.3
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Нет
|Инфракрасный датчик
|Опционально
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|2560 x 1440
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Опционально
|Нет
|Размер
|-
|11.5 x 8.0 см
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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