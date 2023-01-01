HP ProBook 450 G8 против Apple MacBook Pro 14 (2023)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать HP ProBook 450 G8
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Легче – весит на 220 граммов меньше (1.38 и 1.6 кг)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2023)
- Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Комплектуется на 25 Вт*ч большей батареей (70 и 45 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
- Имеет на 154% более четкий дисплей – 254 против 100 точек на дюйм (PPI)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
- Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (691 и 851 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.38 кг
|1.6 кг
|Размеры
|359.4 x 236.7 x 19.8 мм
|312.6 x 221.2 x 15.5 мм
|Площадь
|851 см2
|691 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78.9%
|~84.6%
|Боковые рамки
|7 мм
|3.4 мм
|Цвета
|Серебристый
|Серебристый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|135°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|-
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|-
|47.5 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|14.2 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|Mini LED
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|100 точек на дюйм
|254 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|3024 x 1964 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|-
|1000000:1
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|-
|Время полной зарядки
|2:10 ч.
|2:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|45 / 65 Вт
|67 / 96 Вт
|Длина кабеля
|1 метр
|2 метра
|Вес зарядного устройства
|-
|274 / 272 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.8 ГГц
|3.5 ГГц
|Ядер
|2
|12 (8P + 4E)
|Потоков
|2
|12
|L3-кэш
|4 МБ
|-
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
|Apple M2 Pro GPU (19-core)
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
516
MacBook Pro 14 (2023) +275%
1933
Geekbench 5 (многоядерный)
1098
MacBook Pro 14 (2023) +1192%
14188
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
14394
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|35 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|12 нм
|5 нм
|Частота GPU
|-
|450 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1398 МГц
|FLOPS
|2.822 терафлопс
|6.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR5
|Ширина шины
|64 бит
|256 бит
|Скорость памяти
|~8-10 Гбит/с
|6.4 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|896
|2432
|Блоки текстурирования (TMUs)
|56
|152
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|76
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|4x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|6400 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR5
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|4.2
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|3x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1 мм
|Размер
|-
|13.2 x 8.1 см
|Поверхность
|Пластик
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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