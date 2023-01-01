HP ProBook 450 G8 против Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать HP ProBook 450 G8
- Легче – весит на 270 граммов меньше (1.38 и 1.65 кг)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
- Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 167-228% больше FPS в играх
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Комплектуется на 31 Вт*ч большей батареей (76 и 45 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- Имеет на 62% более четкий дисплей – 162 против 100 точек на дюйм (PPI)
- На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
- Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (708 и 851 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.38 кг
|1.65 кг
|Размеры
|359.4 x 236.7 x 19.8 мм
|312 x 227 x 18.5-19.5 мм
|Площадь
|851 см2
|708 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78.9%
|~80.2%
|Боковые рамки
|7 мм
|5.3 мм
|Цвета
|Серебристый
|Белый, Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|-
|45 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|100 точек на дюйм
|162 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|1041:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.8%
|Охват Adobe RGB
|-
|86.3%
|Охват DCI-P3
|-
|98.5%
|Время отклика
|-
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|-
|Время полной зарядки
|2:10 ч.
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|45 / 65 Вт
|100 / 240 Вт
|Длина кабеля
|1 метр
|-
|Вес зарядного устройства
|-
|730 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.8 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|-
|4.7 ГГц
|Ядер
|2
|8
|Потоков
|2
|16
|L3-кэш
|4 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
|AMD Radeon 680M
|Техпроцесс
|10 нм
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
599
1681
Geekbench 5 (многоядерный)
1138
10248
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|100 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|7 нм
|Частота GPU
|-
|1700 МГц
|Boost частота GPU
|-
|2000 МГц
|FLOPS
|2.822 терафлопс
|11.4 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|64 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~8-10 Гбит/с
|~14 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|896
|1792
|Блоки текстурирования (TMUs)
|56
|112
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|64
Производительность GPU
2.822 терафлопс
11.4 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC285
|Формат звука
|2.0
|4.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|-
|80 дБ
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|-
|13.0 x 7.6 см
|Поверхность
|Пластик
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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