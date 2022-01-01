Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) - 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (300Hz) 3840 x 2160 Батарея 45 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - Intel Celeron 6305 Intel Pentium Gold 7505 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 - Intel Core i5 10300H Intel Core i7 10750H Intel Core i9 10885H Графика GeForce MX450 - GeForce GTX 1650 Ti Mobile 4GB GeForce GTX 1660 TI Mobile 6GB GeForce RTX 2060 Mobile 6GB GeForce RTX 2070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ProBook 450 G8 Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Существенно легче – весит на 880 граммов меньше (1.38 и 2.26 кг)

Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана

Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (851 и 956 см2) Причины выбрать Dell G7 15 7500 Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (56 и 45 Вт*ч)

Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)

На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.38 кг 2.26 кг Размеры 359.4 x 236.7 x 19.8 мм 357.2 x 267.7 x 20.05 мм Площадь 851 см2 956 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.9% ~70.2% Боковые рамки 7 мм 5.9 мм Цвета Серебристый Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Скорость куллера - 4900 об/мин Уровень шума - 51 дБ

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (300Hz) 3840 x 2160 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 144 Гц Плотность пикселей 100 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 800:1 Цветовой охват sRGB - 100% Время отклика - 19 мс Максимальная яркость ProBook 450 G8 250 нит G7 15 7500 +20% 300 нит

Батарея Ёмкость 45 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение 11.4 В 13.2 В Время полной зарядки - 4:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 45 / 65 Вт 130 / 240 Вт Длина кабеля 1 метр -

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 GeForce GTX 1650 Ti Mobile 4GB GeForce GTX 1660 TI Mobile 6GB GeForce RTX 2060 Mobile 6GB GeForce RTX 2070 Mobile 8GB Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 12 нм Частота GPU - 1350 МГц Boost частота GPU - 1485 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 3.041 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 128 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 896 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 56 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU ProBook 450 G8 2.822 терафлопс G7 15 7500 +8% 3.041 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x16 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 2933 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3281 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 Нет Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 11.5 x 8.0 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.