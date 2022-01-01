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HP ProBook 450 G8 против Dell G7 15 7500

40 из 100
HP ProBook 450 G8
VS
50 из 100
Dell G7 15 7500
HP ProBook 450 G8
Dell G7 15 7500
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 45 Вт*ч
Процессор
Графика GeForce MX450
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP ProBook 450 G8 и Dell G7 15 7500 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ProBook 450 G8
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)
  • Существенно легче – весит на 880 граммов меньше (1.38 и 2.26 кг)
  • Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (851 и 956 см2)
Причины выбрать Dell G7 15 7500
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (56 и 45 Вт*ч)
  • Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ProBook 450 G8
vs
G7 15 7500

Корпус

Вес 1.38 кг 2.26 кг
Размеры 359.4 x 236.7 x 19.8 мм 357.2 x 267.7 x 20.05 мм
Площадь 851 см2 956 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.9% ~70.2%
Боковые рамки 7 мм 5.9 мм
Цвета Серебристый Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Скорость куллера - 4900 об/мин
Уровень шума - 51 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 800:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Время отклика - 19 мс
Максимальная яркость
ProBook 450 G8
250 нит
G7 15 7500 +20%
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В 13.2 В
Время полной зарядки - 4:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 130 / 240 Вт
Длина кабеля 1 метр -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.8 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost - 4.5 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 2 8
L3-кэш 4 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
ProBook 450 G8
626
G7 15 7500 +82%
1142
Geekbench 5 (многоядерный)
ProBook 450 G8
1153
G7 15 7500 +250%
4035
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Частота GPU - 1350 МГц
Boost частота GPU - 1485 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 3.041 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 128 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 896 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 56 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
ProBook 450 G8
2.822 терафлопс
G7 15 7500 +8%
3.041 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x16 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 2933 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3281
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 Нет
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 11.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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