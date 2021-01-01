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HP ProBook 450 G8 против Dell Latitude 5421

42 из 100
HP ProBook 450 G8
VS
54 из 100
Dell Latitude 5421
HP ProBook 450 G8
Dell Latitude 5421
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Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP ProBook 450 G8 и Dell Latitude 5421 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ProBook 450 G8
  • Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.38 и 1.49 кг)
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит
Причины выбрать Dell Latitude 5421
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (64 и 45 Вт*ч)
  • Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (681 и 851 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ProBook 450 G8
vs
Latitude 5421

Корпус

Вес 1.38 кг 1.49 кг
Размеры 359.4 x 236.7 x 19.8 мм 321.3 x 212 x 20.9 мм
Площадь 851 см2 681 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.9% ~79.3%
Боковые рамки 7 мм 5.7 мм
Цвета Серебристый Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 300:1
Время отклика - 25 мс
Максимальная яркость
ProBook 450 G8 +14%
250 нит
Latitude 5421
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В 15.2 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 90 / 130 Вт
Длина кабеля 1 метр -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.8 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost - 4.5 ГГц
Ядер 2 6
Потоков 2 12
L3-кэш 4 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
ProBook 450 G8
614
Latitude 5421 +129%
1403
Geekbench 5 (многоядерный)
ProBook 450 G8
1169
Latitude 5421 +409%
5945
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Частота GPU 720-1395 МГц 720-1395 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц 930-1575 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 64 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 896 896
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
ProBook 450 G8
2.822 терафлопс
Latitude 5421
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x16 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 11.5 x 6.5 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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