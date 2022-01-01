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HP ProBook 450 G8 против Dell Vostro 15 5515

40 из 100
HP ProBook 450 G8
VS
49 из 100
Dell Vostro 15 5515
HP ProBook 450 G8
Dell Vostro 15 5515
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 45 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP ProBook 450 G8 и Dell Vostro 15 5515 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ProBook 450 G8
  • Легче – весит на 250 граммов меньше (1.38 и 1.63 кг)
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (45 и 41 Вт*ч)
Причины выбрать Dell Vostro 15 5515
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ProBook 450 G8
vs
Vostro 15 5515

Корпус

Вес 1.38 кг 1.63 кг
Размеры 359.4 x 236.7 x 19.8 мм 356.06 x 228.9 x 17.99 мм
Площадь 851 см2 815 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.9% ~82.3%
Боковые рамки 7 мм 5.3 мм
Цвета Серебристый Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 500:1
Цветовой охват sRGB - 54%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
ProBook 450 G8
250 нит
Vostro 15 5515
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В 11.25 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 65 Вт
Длина кабеля 1 метр -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.8 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost - 3.8 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 2 8
L3-кэш 4 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs Radeon RX Vega 6
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
ProBook 450 G8
1153
Vostro 15 5515 +214%
3622
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Частота GPU - 0 МГц
Boost частота GPU - 1500 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс -
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 896 384
Блоки текстурирования (TMUs) 56 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 8
Производительность GPU
ProBook 450 G8
2.822 терафлопс
Vostro 15 5515
н/д

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x16 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.3 мм
Тачпад
Размер - 11.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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Отзывы

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