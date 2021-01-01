HP ProBook 450 G8 против 430 G8
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать HP ProBook 450 G8
- Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать HP ProBook 430 G8
- Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.27 и 1.38 кг)
- Имеет на 66% более четкий дисплей – 166 против 100 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (639 и 851 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.38 кг
|1.27 кг
|Ширина
|359.4 мм
|306.8 мм
|Высота
|236.7 мм
|208.2 мм
|Толщина
|19.8 мм
|15.7 мм
|Площадь
|851 см2
|639 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78.9%
|~76.3%
|Боковые рамки
|7 мм
|6.2 мм
|Цвета
|Серебристый
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|100 точек на дюйм
|166 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Справа
|Мощность зарядки
|45 / 65 Вт
|45 / 65 Вт
|Длина кабеля
|1 метр
|1 метр
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.8 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|-
|4.2 ГГц
|Ядер
|2
|4
|Потоков
|2
|8
|L3-кэш
|4 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics Xe G4 48
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
615
ProBook 430 G8 +106%
1267
Geekbench 5 (многоядерный)
1108
ProBook 430 G8 +278%
4184
Cinebench R20 (одноядерный)
510
Cinebench R20 (многоядерный)
2000
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|12 нм
|10 нм
|Частота GPU
|720-1395 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|930-1575 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|2.822 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|0 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|System Shared
|Ширина шины
|64 бит
|-
|Частота памяти
|1250 МГц (Effective - 8000-10000 МГц)
|0 МГц (Effective - 0 МГц)
|Шейдерных блоков
|896
|640
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x16 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
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