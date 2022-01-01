Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U - Intel Core i3 1000NG4 Intel Core i5 1030NG7 Intel Core i7 1060NG7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ProBook 450 G9 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Air (Intel, 2020) Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (1.29 и 1.74 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Имеет на 61% более четкий дисплей – 227 против 141 точек на дюйм (PPI)

На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит

Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (646 и 841 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.74 кг 1.29 кг Размеры 359.4 x 233.9 x 19.9 мм 304.1 x 212.4 x 16.1 мм Площадь 841 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~79.4% Боковые рамки 7 мм 8.8 мм Цвета Серебристый Серебристый, Золотистый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 1 Скорость куллера - 8100 об/мин Уровень шума - 45.8 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 1300:1 Цветовой охват sRGB - 98.3% Охват Adobe RGB - 64.2% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость ProBook 450 G9 250 нит MacBook Air (Intel, 2020) +60% 400 нит

Батарея Ёмкость 51 Вт*ч 50 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 2:50 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 45 / 65 Вт 30 Вт Длина кабеля - 2 метра

Видеокарта Модель GPU GeForce MX570 2GB Intel Iris Plus Graphics G4 TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 1087 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1155 МГц 1100 МГц FLOPS 4.8 терафлопс - Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 3.73 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 384 Блоки текстурирования (TMUs) 64 48 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 6 Производительность GPU ProBook 450 G9 4.8 терафлопс MacBook Air (Intel, 2020) н/д

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3733 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 75.8 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v5 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.1 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер - 12.1 x 8.1 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.